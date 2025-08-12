Ejército ruso avanza repentinamente en el este de Ucrania, según fuentes abiertas

MOSCÚ, 12 ago (Reuters) -

Las fuerzas rusas han penetrado repentinamente en el este de Ucrania, al este de la ciudad minera de Dobropillia, un movimiento que, según blogueros militares ucranianos y rusos, podría convertirse en un grave problema para Kiev si no se controla.

El mapa de guerra ucraniano DeepState mostró el martes que el ejército ruso había avanzado rápidamente hacia el norte en dos flancos que cubrían hasta 10 kilómetros (6,2 millas), parte de su campaña para tomar el control total de la región ucraniana de Donetsk.

DeepState dijo que habían avanzado cerca de tres aldeas en una sección de la línea del frente asociada con las dos ciudades ucranianas de Pokrovsk y Kostiantinivka.

rus se produce días antes de una cumbre en Alaska el viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, donde se espera que los dos líderes discutan un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Tatarigami_UA, un exoficial del ejército ucraniano cuyo análisis Frontelligence Insight sigue de cerca el conflicto, dijo que el movimiento ruso tenía el potencial de escalar peligrosamente si no se corta de raíz. "Esto es crítico. Tanto en 2014 como en 2015, Rusia lanzó importantes ofensivas antes de las negociaciones para ganar influencia. La situación actual es grave, pero está lejos del colapso que algunos apuntan", escribió Tatarigami en la red social X. (Información de Andrew Osborn; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Irene Martínez)