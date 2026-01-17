Ejército sirio despliega tropas al este de Alepo tras retirada kurda

El ejército sirio informó el sábado que sus tropas comenzaron a entrar en una zona al este de la ciudad de Alepo, después de que las fuerzas kurdas aceptaran retirarse de la región tras enfrentamientos.

Los kurdos controlan una buena parte del noreste del país, al oriente de Alepo, desde los años de la guerra civil, y cuentan allí con una administración y unas fuerzas armadas propias, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

El gobierno islamista que dirige Siria desde Damasco busca extender su autoridad por todo el país tras la caída del antiguo líder Bashar al Asad a finales de 2024.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el ejército señaló que sus tropas "empezaron a entrar en la zona occidental del Éufrates, comenzando por la localidad de Deir Hafer", luego de que las fuerzas kurdas acordaran retirarse en la mañana del sábado.

Un corresponsal de AFP vio a unidades del ejército avanzando hacia la zona, incluidos tanques.

En otro comunicado transmitido por la televisión estatal, los militares instaron a los civiles a "no entrar en el área de operaciones" hasta que el ejército la haya asegurado.

El gobierno instalado en Damasco firmó en marzo un acuerdo con los kurdos para integrarlos en las nuevas instituciones estatales, pero dicho pacto se encuentra empantanado.

El presidente Ahmed al Sharaa emitió el viernes un decreto que declara el kurdo como "lengua nacional", en un aparente gesto de buena voluntad hacia la minoría tras los recientes enfrentamientos.