Ejército sirio inició intensos bombardeos sobre áreas kurdas de la ciudad de Alepo

El ejército sirio inició este jueves un intenso bombardeo en los barrios kurdos de la ciudad de Alepo tras advertirles a los civiles que abandonaran la zona, en el tercer día de combates que ya han dejado 17 personas muertas.

Los enfrentamientos, que estallaron el martes, son los más violentos registrados hasta ahora entre las fuerzas del gobierno sirio y las kurdas, ante las dificultades para aplicar un acuerdo destinado a integrar la administración del noreste del país en las nuevas autoridades nacionales.

El acuerdo, firmado en marzo pasado, establece que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, de mayoría kurda) debían integrarse al Estado sirio antes de fin de año, pero su aplicación se ha estancado.

Los kurdos controlan vastas extensiones en el noreste del país, ricas en petróleo y trigo.

Las FDS, que tienen el apoyo de Estados Unidos e Israel, fueron la punta de lanza en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, derrotado en Siria en 2019.

Pero desde el derrocamiento del presidente Bashar al Asad en diciembre de 2024, los kurdos han tenido relaciones tensas con el poder central.

“Hemos pasado por momentos muy difíciles (...) mis hijos estaban aterrorizados”, dijo Rana Issa, de 43 años, cuya familia huyó del barrio de Ashrafieh bajo fuego de francotiradores.

“Muchas personas quieren irse”, pero temen a los tiradores, dijo Issa a la AFP.

Miles de personas han sido desplazadas desde el estallido de la violencia en los barrios de Sheikh Maqsud y Ashrafieh, que ha dejado unos 17 muertos.

Los vuelos siguen suspendidos en el aeropuerto de Alepo, mientras que corresponsales de la AFP dijeron que tiendas, universidades y escuelas permanecieron cerradas por segundo día consecutivo.

Los civiles huyeron de los dos barrios de mayoría kurda por corredores seguros mientras los soldados registraban a los hombres.

El líder de las FDS, Mazlum Abdi, dijo, por su parte, que la violencia socava las negociaciones del acuerdo con el gobierno en Damasco.

“El despliegue de tanques y artillería (...) el bombardeo y desplazamiento de civiles desarmados, y los intentos de asaltar barrios kurdos durante el proceso de negociación socavan las posibilidades de alcanzar entendimientos”, dijo Abdi en un comunicado.