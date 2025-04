Ejército surcoreano realizó disparos de advertencia tras cruce de soldados de Corea del Norte

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El ejército de Corea del Sur efectuó disparos de advertencia luego de que soldados de Corea del Norte cruzaron el martes la tensa frontera entre las dos naciones rivales, dijeron funcionarios surcoreanos.

El ejército de Seúl explicó en un comunicado que alrededor de diez soldados norcoreanos regresaron a su país después de que el Sur lanzó mensajes de advertencia y realizó disparos preventivos. Las tropas de Pyongyang cruzaron la línea de demarcación militar en la sección oriental de la frontera a las 5 de la tarde, añadió la nota.

El ejército surcoreano afirmó que está siguiendo de cerca la actividad norcoreana.

En la fuertemente fortificada frontera entre las dos naciones rivales, la llamada Zona Desmilitarizada, se han producido derramamientos de sangre y choques violentos ocasionales. En junio del año pasado, las tropas norcoreanas violaron brevemente la frontera y provocaron que el Sur efectuara disparos de advertencia, pero el incidente no se convirtió en una fuente importante de tensiones. Funcionarios de Seúl señalaron que la incursión no había sido deliberada y que se produjo en una zona boscosa donde las señales de la línea de demarcación militar no eran claramente visibles. Corea del Sur indicó que los norcoreanos llevaban herramientas de construcción.

El motivo del cruce fronterizo de los efectivos norcoreanos el martes no estuvo claro de inmediato.

La Zona Desmilitarizada, de 248 kilómetros (155 millas) de largo y 4 kms (2,5 millas) de ancho, es la frontera más blindada del mundo. Se estima que hay dos millones de minas esparcidas dentro y cerca de la frontera, que también cuenta con cercas de alambre de púas, trampas para tanques y tropas de combate en ambos lados. Es un legado de la Guerra de Corea (1950-1953), que terminó en un armisticio y sin un tratado de paz.

Las hostilidades entre las Coreas están en un punto álgido mientras el líder norcoreano, Kim Jong Un, continúa exhibiendo sus capacidades nucleares militares y alineándose con Rusia en la guerra del presidente Vladímir Putin en Ucrania. Kim también está ignora los llamados de Seúl y Washington para reanudar las negociaciones para la desnuclearización.

Desde su toma de posesión el 20 de enero, Trump ha manifestado que se acercaría nuevamente al líder de la hermética nación, Kim Jong Un, para reactivar la diplomacia. El Norte no ha respondido a esas declaraciones y afirma que las hostilidades de Washington contra el país se han intensificado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Por su parte, Corea del Sur sufre un vacío de liderazgo tras la destitución del presidente Yoon Suk Yeol la semana pasada debido a su breve imposición de la ley marcial.

___

El periodista de The Associated Press Kim Tong-hyung contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.