Ejército surcoreano se ha reducido 20% en seis años por descenso de la población masculina

Por Jack Kim

SEÚL, 10 ago (Reuters) - El Ejército de Corea del Sur se redujo en un 20% en los últimos seis años, a 450.000 efectivos, debido en gran parte al acusado descenso de la población masculina en edad de alistarse para el servicio obligatorio en el país con la tasa de natalidad más baja del mundo, según un informe publicado el domingo.

El drástico descenso de la reserva de varones disponibles para el servicio militar también está causando un déficit en el número de oficiales y podría provocar dificultades operativas si continúa, según el informe del Ministerio de Defensa.

El Ejército surcoreano no ha dejado de disminuir desde principios de la década de 2000, cuando contaba con unos 690.000 soldados. El ritmo se aceleró a finales de la década de 2010 y en 2019 había unos 563.000 soldados y oficiales en servicio activo.

Se cree que Corea del Norte tiene unos 1,2 millones de militares en servicio activo, según la última estimación del Ministerio de Defensa en 2022.

En el periodo comprendido entre 2019 y 2025, la población de varones de 20 años se redujo un 30% a 230.000, según datos del Gobierno. Esa es la edad en la que la mayoría de los hombres que superan un examen físico se alistan para el servicio militar, que ahora dura 18 meses.

El Ejército ha citado la mejora de las capacidades como razón clave para acortar los periodos de servicio. En 1953, cuando la guerra de Corea terminó con un armisticio, los hombres aptos servían 36 meses.

El Ejército tiene 50.000 efectivos menos de los necesarios para mantener la preparación defensiva, según el ministerio.

Corea del Sur es una de las sociedades del mundo que envejece más rápidamente y tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo: 0,75 en 2024 (el número medio de hijos que se espera que tenga una mujer durante su vida reproductiva).

Su población, que alcanzó un máximo de 51,8 millones en 2020, se reducirá a 36,2 millones en 2072, según una proyección gubernamental.

