Ejército tailandés anuncia muerte de otros dos soldados en frontera con Camboya

El ejército tailandés anunció el martes la muerte de otros dos militares en enfrentamientos fronterizos con Camboya, lo que lleva el saldo de fallecidos a tres soldados desde el domingo, cuando se reanudaron los combates entre los dos países del sudeste asiático.

"Tres soldados han muerto en total, uno el 8 de diciembre y dos el 9 de diciembre", informó el ejército tailandés en un comunicado.

De los dos soldados muertos el martes, uno fue víctima del estallido de una granada cerca del templo de Preah Vihear, un sitio patrimonio mundial de la Unesco.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Camboya informó que siete civiles han muerto en los enfrentamientos de los últimos días con las fuerzas tailandesas.

