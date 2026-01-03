Ekström gana el prólogo del Rally Dakar en coches, Canet en motos

El sueco Mattias Ekström (Ford) en coches y el joven español Edgar Canet (KTM) en motos ganaron el prólogo del Rally Dakar 2026, este sábado en Yanbu (Arabia Saudita).

Junto a su copiloto Emil Bergkvist, Ekström superó en esta jornada de apertura a otro Ford, el del estadounidense Mitch Guthrie, mientras que el podio del primer día de la competición lo completó el belga Guillaume de Mévius (Mini), tercero.

En las dos ruedas, Edgar Canet (20 años) fue el más rápido superando en tres segundos al australiano Daniel Sanders, compañero en Red Bull KTM Factory Racing y defensor del título de motos del Dakar.