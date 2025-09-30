El “1-1-2” gestiona 178 incidencias por las lluvias y tormentas en la Región de Murcia
MURCIA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido hasta las 8.00 horas de este martes un total de 253 llamadas, correspondientes a 178 asuntos, relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas.
A esta hora ya no hay avisos activos de fenómenos meteorológicos adversos, según informaron fuentes del '1-1-2'.
La mayoría de los asuntos han estado relacionados con obstáculos en la vía (61) y achiques de agua (41). Además, se han realizado un total de 16 rescates.
Ninguno de los incidentes ha tenido consecuencias graves.
Por municipios, destacan Murcia (70), Molina de Segura (38) y Mazarrón (17).
En estos momentos permanece cortada la carretera RM-B10, en Ulea y Archena. Además, las brigadas están limpiando los arrastres provocados por las lluvias en la RM-D14.
