El "1-1-2" gestiona 178 incidencias por las lluvias y tormentas en la Región de Murcia

El 1-1-2 gestiona 178 incidencias por las lluvias y tormentas en la Región de Murcia

El “1-1-2” gestiona 178 incidencias por las lluvias y tormentas en la Región de Murcia
El “1-1-2” gestiona 178 incidencias por las lluvias y tormentas en la Región de Murcia

MURCIA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido hasta las 8.00 horas de este martes un total de 253 llamadas, correspondientes a 178 asuntos, relacionadas con el episodio de lluvias y tormentas.

A esta hora ya no hay avisos activos de fenómenos meteorológicos adversos, según informaron fuentes del '1-1-2'.

La mayoría de los asuntos han estado relacionados con obstáculos en la vía (61) y achiques de agua (41). Además, se han realizado un total de 16 rescates.

Ninguno de los incidentes ha tenido consecuencias graves.

Por municipios, destacan Murcia (70), Molina de Segura (38) y Mazarrón (17).

En estos momentos permanece cortada la carretera RM-B10, en Ulea y Archena. Además, las brigadas están limpiando los arrastres provocados por las lluvias en la RM-D14.

