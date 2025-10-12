El 112 registró 166 incidentes desde el inicio del paso de la DANA Alice por Baleares
Palma, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Servicio de Emergencias 112 ha registrado un total de 166 incidentes desde el inicio del paso de la DANA Alice por Baleares. Según han informado desde el 112 en la red social 'X', desde las 06:00 horas de este pasado jueves, día 9 de octubre, hasta las 09:37 horas de este domingo, se han registrado un total de 166 incidentes por el paso de la DANA Alice por Baleares. En concreto, del total registrado, se han contabilizado 99 en Ibiza, 40 en Mallorca, 25 en Formentera y dos en Menorca.
Por tipología, ha habido 62 inundaciones en edificios, 25 inundaciones en la vía pública, 11 obstáculos líquidos en la calzada, ocho caídas de árboles en la calzada, siete cortes de carretera y siete caídas de árbol.
