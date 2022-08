El 16% de los españoles cree haber sido víctima de 'stalkerware' por parte de su pareja

El 16 por ciento de los españoles cree haber sido espiado por su pareja a través del teléfono móvil, una práctica también conocida como 'stalkerware' que posiciona a España como el sexto país más afectado en Europa.

Kaspersky ha llegado a esta conclusión a través de los datos recogidos en el informe 'The State of Stalkerware in 2021', tras analizar el uso de esta metodología en todo el mundo para comprender mejor la amenaza que supone para los usuarios de dispositivos electrónicos.

La compañía de ciberseguridad define el 'stalkerware' como un tipo de 'spyware' orientado a dispositivos móviles que permite a los usuarios espiar la vida privada de otras personas.

Los datos de Kaspersky muestran que, en 2021, 32.694 usuarios únicos se vieron afectados por 'stalkerware' en todo el mundo, donde los países más afectados continúan siendo Rusia, Brasil y Estados Unidos.

A nivel regional, el mayor número de usuarios afectados de Europa se encuentran en Alemania, Italia y Reino Unido, seguidos de Francia, Polonia y España, que se sitúa en sexta posición con 321 usuarios afectados en 2021.

Cómo son las 'app' de 'stalkerware'

Las aplicaciones de 'stalkerware' permiten a los controladores acceder a la información de otros usuarios dependiendo de la modalidad que utilice, ya sea gratuita o de pago.

A pesar de que algunos de estos servicios se ofrecen como controladores parentales, en muchas ocasiones se utilizan para vigilar a las víctimas sin su consentimiento.

Entre algunos de los rasgos comunes de estas aplicaciones destacan la posibilidad de ocultar su icono, leer mensajes, SMS, MMS y acceder al registro de llamadas o conocer los contactos incluidos en la agenda del dispositivo.

Asimismo, permiten acceder a la ubicación del GPS, seguir los eventos del calendario, leer la información de las redes sociales, visualizar imágenes y vídeos de la carpeta multimeda, realizar fotografías con la cámara frontal del 'smartphone' y capturar la pantalla.

Por otra parte, Kaskpersky ha detallado cuáles son las aplicaciones de 'stalkerware' más utilizadas, entre las que destacan Cerberus (5.575 usuarios), Reptilicus (4.417), Track My Phones (1.919) y AndroidLost (1.731). Concluyen la lista Mobile Tracker Freee (1.670), Hoverwacth (1.094) y wSpy, con 1.50 usuarios afectados en 2021.

La violencia 'online' en el ámbito de las relaciones

Desde la mencionada empresa de ciberseguridad puntualizan que se ha notado una disminución del 39 por ciento en el número de usuarios afectados por el 'stalkerware' en 2021 en comparación con los datos de 2020.

A pesar de ello, indican que esta práctica tiene un vínculo con la violencia 'online' y 'offline', tal y como ha podido comprobar con una encuesta global en la que participaron más de 21.000 personas de 21 países diferentes, que dieron su opinión acerca de la relación de la privacidad y el acoso digital en las relaciones íntimas.

Aunque el 70 por ciento de los participantes no cree que sea aceptable vigilar a su compañero sentimental sin su consentimiento, el 30 por ciento no lo considera un problema y lo ve como algo "aceptable" si se dan ciertas circunstancias.

Entre estos últimos, el informe determina que el 64 por ciento lo haría si creyese que su pareja le estaba siendo infiel, mientras que el 50 por ciento estaría de acuerdo en promover el 'stalkerware' si creyese que su pareja participa en actividades delictivas.

Por otra parte, deste Kaspersky indican que un 15 por ciento de los participantes de todo el mundo indicó que su pareja le había pedido instalar una 'app' de supervisión y un 34 por ciento también experimentó abusos verbales y/o físicos por parte de su pareja, datos que para la compañía ratifican el vínculo que existe entre la violencia 'online' y 'offline'.

En este sondeo también se advierte que el 16 por ciento de las personas encuestadas para este análisis en España sospechaban que sus parejas les habían espiado utilizando una aplicación móvil para estos fines.

Por otra parte, el 22 por ciento confirmó haber sufrido violencia o abusos por parte de su pareja, una correlación que también se ha registrado en otros países en los que se realizó dicha encuesta.

Asimismo, el 19 por ciento de los encuestados españoles afirmó haber sido acosado mediante el uso de tecnologías, tales como dispositivos de seguimiento (en un 21 por ciento de los casos), de salud (9%) o de dispositivos inteligentes del hogar (10%), así como aplicaciones para ordenadores portátiles (24%) o de acceso a la cámara web de estos equipos (19%).

Consejos para evitar el 'stalkerware'

Para evitar estos casos de 'stalkerware' conviene proteger el teléfono móvil con una contraseña segura y privada, que no se debe compartir con nadie, independientemente de si son amigos, familia o la propia pareja.

También se deben cambiar las contraseñas de todas las cuentas de usuario de forma periódica y descargar aplicaciones de tiendas virtuales seguras, como Google Play de Android o App Store de iOS.

Asimismo, se han de tener en cuenta ciertos indicativos como el nivel de batería, ya que puede ser una mala señal si se agota con rápidamente. Además, se debe controlar la aparición de aplicaciones desconocidas en el 'smartphone'.

En el caso de que los usuarios hallen pruebas de haber sido víctimas de esta práctica de control, es aconsejable no borrarlas ni cambiar los ajustes del dispositivo, puesto que pueden alertar al agresor.

En dicha instancia, se debe acudir a un profesional especializado para emitir una denuncia y, en caso de llegar a juicio, se pueden utilizar estas pruebas en contra del atacante.