El 16% de los votantes de Feijóo en 2023 se pasa a Vox y otro 10,7 duda si repetirá con el PP

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El 16% de los votantes del PP en las elecciones de julio de 2023 tiene decidido votar a Vox en los próximos comicios y otro 10,7% duda si repetirá papeleta con Alberto Núñez Feijóo, según se refleja en el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cruzando los datos con el recuerdo de voto en las anteriores generales.

A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, el PP ya no presenta una sólida fidelidad de voto, pues en esta encuesta se ve que sólo retiene al 61,7% de quienes aseguran haber votado a Feijóo en 2023. Además, al preguntar por el político que quieren para presidir el Gobierno, Feijóo sólo es mencionado por el 54,7% de los votantes del PP de 2023, mientras que un 17,5% prefiere a Santiago Abascal (Vox) y el 15,4% apuesta por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Vox, por el contrario, tiene ya asegurado el 82,6% de sus votantes de hace dos años y sólo pierde un 3,5%, que se va al nuevo partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Fernández, más un 7,4% que se muestra indeciso. Y el 80% de sus electores quiere ver a Abascal como presidente del Gobierno.

En el caso del PSOE, el voto fiel está en el 63,8% y no tiene grandes fugas de voto a otros partidos, más allá de un 12,3% que no sabe si volverá a votar a Pedro Sánchez. Eso sí, el 79% de sus electores sigue prefiriendo al líder socialista al frente del Gobierno.

La mayor volubilidad de voto la muestra Sumar, pues sólo cuatro de cada diez votantes de 2023, el 39,4%, sigue fiel a Yolanda Díaz, mientras que un 26,4% tiene decidido pasarse a Podemos, una vez rota la coalición de hace dos años, y un 12,7% apuesta ahora por el PSOE.