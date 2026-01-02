El 2025 fue el año más caluroso y soleado de la historia de Reino Unido

LONDRES, 2 ene (Reuters) -

Gran Bretaña experimentó el año más caluroso y soleado del que se tenga registro en 2025, superando el máximo anterior de 2022, dijo el viernes el servicio meteorológico nacional, porque los sistemas de alta presión persistentes y mares inusualmente cálidos propiciaron las temperaturas elevadas.

La Oficina Meteorológica indicó que la temperatura promedio anual fue de 10,09 grados centígrados, superando los 10,03 grados centígrados de 2022. Solo en esas dos ocasiones, desde que comenzaron los registros detallados en 1884, la media ha superado los 10°.

La lectura también colocó a cuatro de los últimos cinco años entre los cinco más cálidos desde 1884, una indicación de lo rápido que está cambiando el clima, había dicho la Met Office el mes pasado cuando señaló por primera vez la posibilidad de un nuevo récord.

"Aunque esto no significa que todos los años vayan a ser los más cálidos registrados, nuestras observaciones meteorológicas y nuestros modelos climáticos dejan claro que el calentamiento global inducido por el hombre está afectando al clima del Reino Unido", dijo Mark McCarthy, responsable de atribución climática de la Met Office.

Los 10 años más cálidos en los registros fueron todos en las dos últimas décadas y, desde principios del siglo XXI, se ha batido un récord de temperatura promedio anual en el Reino Unido en seis ocasiones: 2002, 2003, 2006, 2014, 2022 y ahora 2025.

Los datos coinciden con las tendencias mundiales. La Organización Meteorológica Mundial dijo en 2025 que los 10 últimos años han sido los 10 más cálidos desde que se tienen registros.

El Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) de la Unión Europea ha pronosticado que 2025 será el segundo o tercer año más cálido del mundo según los datos modernos, ya que el año pasado las condiciones meteorológicas extremas siguieron azotando regiones de todo el planeta.

A escala mundial, 2024 ha sido hasta ahora el año más caluroso jamás registrado, lo mismo que en Europa, el continente que más rápido se calienta del planeta. (Reporte de Muvija M y Sam Tabahriti, edición en español de Javier López de Lérida)