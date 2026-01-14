El 2025 fue uno de los tres años más calurosos en los registros, según la OMM

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 14 ene (Reuters) - El año pasado fue uno de los tres más calurosos en el planeta de los que se tenga registro, dijo el miércoles la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y los científicos de la UE confirmaron que las temperaturas promedio superaron los 1,5 grados centígrados de calentamiento global en un trienio.

La OMM, que consolida ocho conjuntos de datos climáticos de todo el mundo, dijo que seis de ellos -incluidos el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (Ecmwf) de la Unión Europea y el servicio meteorológico británico- habían clasificado 2025 como el tercero más cálido, mientras que dos lo situaban como el segundo más cálido en 176 años de registro.

Los ocho conjuntos de datos confirmaron que los tres últimos años fueron los tres más calurosos del planeta en los anales, según la OMM. El año más caluroso fue 2024.

Las ligeras diferencias en las clasificaciones de los conjuntos de datos reflejan sus diferentes metodologías y tipos de mediciones, que incluyen datos de satélite y lecturas de estaciones meteorológicas.

Según el Ecmwf, 2025 fue también el primer trienio en el que la temperatura promedio mundial se situó 1,5° sobre la era preindustrial, el límite a partir del cual los científicos prevén que el calentamiento global desencadenará graves consecuencias, algunas de ellas irreversibles.

Samantha Burgess, responsable estratégica del clima en el Ecmwf, dijo que 2026 será uno de los cinco años más cálidos del planeta.

Los gobiernos se comprometieron en el Acuerdo de París de 2015 a tratar de evitar superar los 1,5° de calentamiento global, medido como una temperatura promedio de décadas en comparación con las temperaturas preindustriales.

Pero su fracaso a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero significa que ese objetivo podría incumplirse ahora antes de 2030, una década antes de lo que se había previsto cuando se firmó el Acuerdo de París en 2015, según el Ecmwf.

"Vamos directo a pasarlo", dijo Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático Copérnico de la UE. "La elección que tenemos ahora es cómo gestionar mejor el inevitable rebasamiento y sus consecuencias para las sociedades y los sistemas naturales".

En la actualidad, el nivel de calentamiento mundial a largo plazo es de aproximadamente 1,4° C sobre la temperatura promedio de la era preindustrial, según el Ecmwf. Si se mide a corto plazo, las temperaturas medias anuales superaron los 1,5° por primera vez en 2024.

CLIMA EXTREMO

Superar el límite de 1,5° a largo plazo provocaría efectos más extremos y generalizados, como olas de calor más fuertes y largas, y tormentas e inundaciones de mayor potencia.

Ya en 2025, los incendios forestales en Europa aportaron a las emisiones totales más altas registradas, mientras que estudios científicos confirmaron que determinados fenómenos meteorológicos se agravaron debido al cambio climático, como el huracán Melissa en el Caribe y las lluvias monzónicas en Pakistán, que mataron a más de 1000 personas en inundaciones.

A pesar de estos efectos cada vez peores, la ciencia climática se enfrenta a la oposición de líderes políticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado el cambio climático de "la mayor estafa", se retiró la semana pasada de decenas de entidades de la ONU, entre ellas el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de carácter científico.

El consenso establecido desde hace tiempo entre los científicos es que el cambio climático es real, es causado principalmente por el ser humano y está empeorando. Su principal causa son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que atrapan el calor en la atmósfera.

(Reporte de Kate Abnett; reporte adicional de William James y Emma Farge. Edición en español de Javier López de Lérida)