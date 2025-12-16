El 34% de los participantes en ARCOmadrid 2026 son galerías españolas y el segmento internacional alcanza el 66%

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - La feria de arte contemporáneo ARCOmadrid contará con un 34% de galerías nacionales, mientras que el segmento internacional alcanza el 66%. La cita, que se celebrará en su 45ª edición del 4 al 8 de marzo de 2026, contará con gran presencia de Latinoamérica en cuanto a las galerías internacionales -más del 30%- y una especial participación de Brasil y Argentina, según han adelantado. Así, el Programa General estará integrado por 170 stands, a los que se sumarán los contenidos de las secciones comisariadas: ARCO2045; Opening. Nuevas galerías y Perfiles. Arte Latinoamericano, configurando un recorrido que reúne propuestas de 31 países. La escena española podrá visitarse a través de la participación de galerías como 1 Mira Madrid / 2 Mira Archiv, Alarcón Criado, ATM, Elba Benítez, Elvira González, Leandro Navarro, Nordés, Prats Nogueras Blanchard, ProjecteSD, T20 o Travesía Cuatro. Junto a estas, Río & Meñaka y Memoria, que se estrenan en esta edición, así como Blue Velvet y Fermay, que se incorporan al programa tras su paso por la sección Opening. Nuevas galerías. Entre las galerías internacionales, destacan incorporaciones como Carlos/Ishikawa, Green Art, Lia Rumma, Loevenbruck o Zander, junto a otras que regresan a la feria como Casa Triângulo, Gregor Podnar o Luisa Strina. También repiten su participación Bernier/Eliades, Casas Riegner, Dépendance, Massimo Minini y Francesca Minini, Plan B, Luciana Brito o Raquel Arnaud. Y otras que vuelven como Fortes D'aloia & Gabriel y Vistamare. Además, galerías "fieles" como Esther Schipper, Jocelyn Wolff, Lelong, Meyer Riegner, neugerriemschneider, Ruth Benzacar, Peter Kilchmann, Thaddaeus Ropac o Thomas Schulte. En paralelo, ARCOmadrid contará con tres secciones comisariadas. 'ARCO2045' se incorpora como tema central y se articula en dos espacios dentro de la feria, comisariados por José Luis Blondet y Magali Arriola, que invitarán a reflexionar sobre "posibles futuros y lenguajes tentativos del arte con el fin de vislumbrar nuevos horizontes". Esta sección reunirá galerías como Commonwealth and Council con Patricia Fernández, François Ghebaly con Candice Lin o Pace Gallery con Paulina Olowska. Se suman Capitain Petzel con Barbara Bloom, Carlier