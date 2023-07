El 44% de los españoles teletrabajará en verano aunque preocupa la calidad de la conexión a Internet

Cerca de la mitad de los trabajadores españoles optarán por el teletrabajo este verano, en un contexto en el preocupa la estabilidad y la calidad de la conexión a Internet, especialmente cuando se dirigen a zonas de la España rural.

El teletrabajo se presenta como una medida de conciliación durante el verano, pero dista de ser una solución ideal, al menos para la mitad de los españoles (50,7%), quienes dicen tener problemas de conexión cuando trabajan de forma remota.

Este fallo se produce principalmente durante las videollamadas (43,8%), al ejecutar herramientas de trabajo (28,2%) o al intentar subir archivos a la nube (20,3%). Y el resultado, es que los trabajadores pierden agilidad (51,9%) o acaban trabajando más horas (26,4%).

Estos datos se extraen de la encuesta que ha realizado el operador DE-CIX con el apoyo de Alpha Research, para conocer el estado actual de la calidad de la conexión a Internet en España y cómo utilizarán los ciudadanos su espacio de trabajo digital durante el verano.

Según se desprende, el 43,8 por ciento de los españoles teletrabajará en verano. De ellos, el 24,7 por ciento afirma que hará más que el año pasado, aunque el 63,7 por ciento trabajará lo mismo que el verano anterior.

Tras preguntar a los encuestados sobre cómo será su teletrabajo este verano, destacan los siguientes datos: el 48,9 por ciento de los hombres teletrabajará, el 45,3 por ciento no teletrabajará y el 5,8 por ciento no podrá teletrabajar (aunque es posible que quiera). En cuanto a las mujeres, el 38,7 por ciento teletrabajará, el 53,3 por ciento no teletrabajará y el 8 por ciento no podrá (aunque es posible que quisiera).

Respecto a las franjas de edad, el grupo más numeroso de los que quieren teletrabajar tiene entre 18 y 29 años (48,4%), y por ubicación geográfica, las poblaciones de las Comunidades Autónomas que más teletrabajarán son Murcia (60%), Madrid (56%) y la Comunidad Valenciana (51%).

Además, de todos los españoles que van a disfrutar del teletrabajo este verano, a cuatro de cada diez encuestados les preocupa una posible mala conexión a Internet en el lugar al que van a ir sin saber lo que se van a encontrar. Esta preocupación es mayor en el caso de los hombres (44,5%). Por ello, el 66,7% de estos encuestados suele compartir datos de un 'smartphone' a otros dispositivos para teletrabajar durante el verano, ya sea siempre (19,4%) o a veces (47,3%).

El temor a una mala conexión se refuerza cuando el viaje se realiza a las zonas rurales de España. El 69,4 por ciento de los encuestados confirma que no encuentra la misma calidad de conectividad en las zonas rurales que en la ciudad. Este dato incide de nuevo en la España despoblada y sus restricciones para que los trabajadores vivan o veraneen en estas zonas, como explican desde DE-CIX, en una nota de prensa.

En este sentido, las Comunidades Autónomas que más problemas experimentan según los participantes en la encuesta son Madrid (58%), Cantabria (57,5%) y Navarra (57,1%), según se desprende del estudio.

Por otra parte, en lo que respecta a la situación actual del teletrabajo, el 37,5 por ciento de los encuestados afirma que teletrabaja uno o dos días a la semana, mientras que 62,8 por ciento afirman que tienen un modelo de teletrabajo de más de tres días a la semana. De hecho, éste es uno de los requisitos que cada vez se tiene más en cuenta a la hora de iniciar un nuevo proyecto profesional.

Europa Press