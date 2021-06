El 49% de los españoles pospone las actualizaciones de 'software'

Casi la mitad de los espa√Īoles (49%) suele posponer las actualizaciones de 'software' en sus dispositivos electr√≥nicos, y entre ellos un 65 por ciento no ve ning√ļn inconveniente en retrasar su instalaci√≥n.

Son las principales conclusiones de una encuesta realizada en abril por la compa√Ī√≠a de ciberseguridad Kaspersky, que ha analizado la actitud de los usuarios a la hora de actualizar sus dispositivos, algo que no solo permite acceder a nuevas funciones sino que ayuda a mejorar el nivel de seguridad y a protegerse frente a vulnerabilidades.

A pesar de ello, el 49 por ciento de los usuarios espa√Īoles suele posponer la instalaci√≥n de las actualizaciones una vez que reciben la notificaci√≥n de las mismas en sus dispositivos.

Entre los motivos m√°s frecuentes se encuentran que los usuarios no quieren dejar de usar su dispositivo en ese momento o no quieren cerrar la aplicaci√≥n (26%) o est√°n trabajando (25%). Adem√°s, un 65 por ciento de las personas no ve ning√ļn inconveniente en retrasar las instalaci√≥n de nuevas actualizaciones.

Sin embargo, un 42 por ciento de los espa√Īoles considera que el tiempo de espera para la actualizaci√≥n de los dispositivos puede ser valioso y aprovecharse para otras actividades, e incluso un 43 por ciento de los encuestados disfruta de este descanso que le ofrece la tecnolog√≠a.

En general, los usuarios prefieren dedicar el tiempo de espera de la instalaci√≥n de las actualizaciones a otras actividades. Por ejemplo, el 34 por ciento de los encuestados espa√Īoles intenta desconectar y relajarse (ver la televisi√≥n o leer un libro) mientras sus dispositivos est√°n inoperativos, el 17 por ciento se distrae cocinando y el 8 por ciento prefiere hacer deporte o dar un paseo.

Por otra parte, m√°s de una cuarta parte de los espa√Īoles (26%) contin√ļa haciendo lo mismo que antes, pero cambiando de dispositivo.

Europa Press