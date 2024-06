El 5 de junio se celebró el “WORLDCOM AWARD 2024 in Tokyo”

Tokio--(business wire)--jun. 13, 2024--

WORLDCOM Public Relations Group celebró en Tokio su ceremonia inaugural "WORLDCOM AWARD 2024 in Tokyo", en la que se premió a las empresas que deben destacarse a nivel mundial desde Japón. El acto fue organizado por AZ WORLDCOM JAPAN Co., Ltd., miembro del WORLDCOM Public Relations Group desde 1992. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 5 de junio, y en ella representantes de ocho distinguidas empresas recibieron elogios de manos de representantes y ejecutivos clave del WORLDCOM Public Relations Group. Tras la ceremonia, tuvo lugar una recepción a la que asistieron más de 100 participantes de 28 países que celebraron los logros a lo grande.

Worldcom award 2024 - ceremony (photo: business wire)

"Cada una de estas empresas es realmente sobresaliente y merece que el mundo las conozca. Esperamos que este reconocimiento contribuya aún más a su continua prosperidad", declaró Stefan Pollack, presidente del WORLDCOM Public Relations Group y presidente del Grupo Pollack.

Ganadores del “WORLDCOM AWARD 2024 in Tokyo”

Acerca del worldcom public relations group

WORLDCOM Public Relations Group es la principal asociación mundial de empresas independientes dedicadas a las relaciones públicas, con 143 oficinas que emplean a unos 2000 trabajadores en 115 ciudades de seis continentes. En total, los socios de WORLDCOM registraron el año pasado ingresos combinados por más de 350 millones de dólares procedentes de 3034 clientes. Fundado en 1988, la formación del grupo responde a la necesidad de que las empresas independientes más fuertes y capaces pudieran ofrecer un impacto inmediato y un valor sostenido a través del uso inteligente de las comunicaciones, en cualquier lugar del mundo donde un cliente necesitara apoyo. Los socios del grupo atienden a clientes nacionales, internacionales y multinacionales.

Acerca de az worldcom japan co., ltd.

AZ WORLDCOM JAPAN Co., Ltd., empresa fundada en 1989 con sede en Tokio (Japón), ofrece una amplia gama de servicios de consultoría en relaciones públicas tanto para clientes B2B como B2C a escala nacional e internacional. Forma parte del WORLDCOM Public Relations Group desde hace más de 30 años y contribuye de forma significativa a las iniciativas globales de relaciones públicas del grupo.

