El 50º Festival Internacional de Cine de Huesca concluye con los premios a 'Solarium', 'Kun Bi', 'You can't automate me'

El cortometraje francés 'Solarium', de Jonathan Koulavsky; el colombiano 'Kun Bi', de Agamenón Quintero y Jorge Eliécer Alfaro; y 'You can't automate me', de Países Bajos y Eslovenia, dirigido por Katarina Jazbec, se han alzado con los Premios Danzante de los concursos internacional, iberoamericano y documental, respectivamente, en el 50º Festival Internacional de Cine de Huesca.

Tres trabajos que pasan así directamente a la preselección de los Oscar gracias a su triunfo en el certamen altoaragonés, en una edición que se cierra con un balance "sobresaliente", según ha subrayado su director, Rubén Moreno, quien ha añadido que "los cortometrajistas han regresado a la ciudad, el público ha apoyado todas las propuestas, hemos contado con unos homenajes de excepción y la repercusión internacional es incalculable".

El jurado del concurso internacional ha encumbrado con su Premio Danzante al cortometraje de Jonathan Koulavsky, por su capacidad para mostrar la relación entre un chico y un animal, donde la responsabilidad gana sobre las ambiciones personales. Se trata de 'Solarium' (Francia), donde se narra la historia de Johnny, un joven jockey que empieza a dudar de su vocación.

En el apartado de animación, la ganadora ha sido una coproducción entre Suiza y Francia: 'Miracasas', el trabajo de Raphaelle Stolz se lleva el Premio Jinete Ibérico, que otorga el Instituto de Estudios Altoaragoneses por su forma de abordar el tema de la muerte.

Otro de los trabajos premiados es el de Mark Gerstorfer que con 'Die unsichtbare grenze' (Invisible border) se lleva la Mención Valores Humanos Francisco García de Paso. Un retrato sobre lo cruel que puede ser la realidad cuando se aplican las normas sobre los inmigrantes.

Además, el jurado ha otorgado una mención especial a 'Tierra' (México), de Gustavo Gamero, por la importancia de un tema que debería conmover a la comunidad internacional y la sutileza con que está narrado.

Colombia y españa destacan en el concurso iberoamericano

El fallo del jurado en el Concurso Iberoamericano otorga el Primer Premio Danzante a una historia extraordinaria que rompe los prejuicios de la mirada de Occidente hacia los pueblos indígenas. 'Kun Bi' (Cortando leña) está enmarcado en el paisaje de la sierra y las costumbres del pueblo arhuaco que permite a sus directores, Agamenón Quintero y Jorge Eliécer Alfaro, establecer un contundente diálogo entre los que se quedan y los que se van.

El Danzante Iberoamericano Cacho Pallero quiere reconocer este año el uso magistral que hace la española Júlia de Paz de las herramientas narrativas del thriller para ponerlas a disposición de la desgarradora historia social que cuenta el cortometraje Harta.

Una coproducción europea se lleva el mejor documental

La tercera de las categorías a concurso, la dedicada al Documental, ha premiado el trabajo de Katarina Jazbec con 'You can't automate me' (Países Bajos/ Eslovenia), del que el jurado ha reseñado la originalidad a la hora de reflejar la parte mental del trabajo físico, además del tratamiento de la atmósfera y el tempo de un modo envolvente.

Mientras que 'A plena vista' (México/Tailandia), de Luis Palomino, se lleva el Danzante Documental Iberoamericano 'José Manuel Porquet' porque, además de mostrar la realidad, participa en ella. Una mención especial destaca la originalidad estética y la capacidad de ir de lo personal a lo social por parte de 'Mil' Tati' (República Checa/Eslovaquia), de Diana Cam Van Nguyen.

Duo li y vientos de primavera, mejores óperas primas

El Palmarés de la 50º edición lo completan las óperas primas, uno de los aspectos que nunca se descuidan en el certamen oscense. Son las cintas que decide el jurado joven y que este año recaen en 'Duo li' (China), de Zou Jing, en el concurso internacional, y en 'Vientos de primavera' (España), de Carmen Pedrero.

El primero por mostrar la difícil realidad de una mujer con intimismo y recursos narrativos esenciales, mientras que la producción española se lleva el Danzante Iberoamericano Ópera Prima Alberto Sánchez por encontrar la manera de contarse a sí misma en un mar de historias sobre la propia aceptación adolescente.

El Festival de Cine de Huesca también otorga un premio del público y otro al mejor guión, ambos en esta ocasión se han quedado en España. Uno ha sido para 'Entreterrestres', de Lucas Parra, y otro para Pilar Gómez por 'La loca y el feminista', de Sandra Gallego, gracias a los ágiles diálogos y al gran broche final que plantea.

El jurado ha estado formado por el director y productor Pablo Baksht, la actriz Ruth Gabriel y el director del Festival de Cracovia Krzysztof Gierat, en el Concurso Internacional.

La periodista María Guerra, el director y guionista Álex Rodrigo y el actor Edgar Vittorino han sido los encargados de valorar el Iberoamericano, mientras que en Documental se ha contado con el actor y promotor griego Simos Kyparissopoulos y los cineastas Helena de Llanos y Germán Roda.

Completan los jurados Pablo Parra y Ana Mora, en Guión, y Alba Forradellas, Alba Goñi, Carlos Cousillas, Irene Atarés, Nicole Cajas y Noelia Tobajas como jurado joven de esta 50º edición.

De este modo se cierran las "bodas de oro" del festival, que tras dos años de restricciones, en este importante aniversario "los cortometrajistas han regresado a la ciudad, el público ha apoyado todas las propuestas, hemos contado con unos homenajes de excepción y la repercusión internacional es incalculable", ha asegurado Moreno.

Concluyen así nueve días donde Huesca se ha convertido en un referente cinematográfico con cortometrajes llegados de todo el mundo y nombres propios como Diego Luna o Terry Gilliam.