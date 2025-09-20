El 52° jonrón de Ohtani y la despedida de Kershaw destacan en clasificación de Dodgers a playoffs

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani conectó un cuadrangular de tres carreras, su 52º jonrón de la temporada, para que los Dodgers de Los Ángeles se clasificaran matemáticamente a los playoffs, al doblegar el viernes 6-3 a los Gigantes de San Francisco.

Mookie Betts aportó un cuadrangular en solitario en la quinta entrada y los Dodgers culminaron con un buen sabor el último juego de Clayton Kershaw como local en campaña regular.

Kershaw se fue sin decisión después de cuatro entradas y un tercio, en las que permitió dos carreras y cuatro hits, ponchó a seis y dio cuatro bases por bolas. Salió del juego con una prolongada ovación de las 53.037 personas en el graderío.

Fue recibido con abrazos del manager Dave Roberts y sus compañeros en el dugout. El as anunció el jueves que se retirará al final de la temporada, cerrando una carrera de 18 años, todos en Los Ángeles.

Los primeros aplausos para Kershaw se convirtieron en abucheos cuando el boricua Heliot Ramos abrió el juego con un jonrón en solitario y el venezolano Wilmer Flores añadió un sencillo impulsor en la tercera entrada.

Kershaw salió con los Dodgers en desventaja, por 2-1.

Los Ángeles se recuperó con cuatro carreras en la parte baja de la quinta, tomando una ventaja de 5-2.

El batazo de Ohtani con dos outs ante el abridor de los Gigantes, Robbie Ray (11-8), impulsó al cubano Andy Pages, quien conectó un sencillo, y al boricua Kiké Hernández, quien recibió una base por bolas. El jonrón de Betts puso el encuentro 5-2.

Pages añadió un doble impulsor con dos outs en la sexta.

El relevista venezolano de los Dodgers, Edgardo Henriquez (2-1), permitió un hit y ponchó a tres para llevarse la victoria.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Ramos de 5-1 con una anotada y una producida. Los dominicanos Willy Adames de 4-1 con una anotada, Rafael Devers de 4-0, Jerar Encarnación de 3-1. El venezolano Flores de 4-1 con una remolcada.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0. El venezolano Miguel Rojas de 3-2 con dos anotadas y una remolcada. El cubano Pages de 3-3 con una anotada y una producida. El puertorriqueño Hernández de 2-0 con una anotada.

