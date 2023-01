El 54 por ciento de los escoceses apoyan la independencia en una nueva encuesta

Un 54 por ciento de los escoceses apoyar√≠an la salida de Reino Unido en un posible refer√©ndum, mientras que el 46 por ciento apoyar√≠a seguir dentro, seg√ļn una encuesta.

El estudio está elaborado por Find Out Now para el periódico escocés 'The National' y elimina de la ecuación las respuestas de personas que no saben o no contestan a la pregunta. Incluye 1.002 entrevistas realizadas entre el 10 y el 12 de enero.

El pasado lunes el Gobierno británico anunció que recurrirá a la Sección 35 de la Ley de Escocia para impedir la entrada en vigor la Reforma para el Reconocimiento de Género aprobada por el Parlamento escocés, lo que ha levantado ampollas en los separatistas escoceses.

"Est√° claro que la gente de Escocia est√° harta del negacionismo trumpista de la democracia escocesa y de los da√Īos causados para el control cada vez m√°s restrictivo de Westminster", ha apuntado la diputada del Partido Nacional Escoc√©s Rona Mackay, seg√ļn recoge la agencia de noticias The Press Association.

"Tanto los laboristas como los conservadores son ahora partidos pro Brexit duro, que quieren que Escocia siga fuera de la UE y del mercado com√ļn, lo que tiene graves consecuencias para la econom√≠a y el nivel de vida", ha a√Īadido.

"Cada vez más gente cree que las decisiones sobre Escocia las tome la gente que vive aquí y que podamos construir un país independiente más justo y más próspero", ha remachado.

Otra encuesta de True North, publicada el viernes, apunta por contra que el 54 por ciento de los escoceses rechazarían la separación de Inglaterra.

Europa Press