El 62% de los jugadores profesionales de eSports europeos consideran inapropiado el uso de trampas

El 62 por ciento de los jugadores profesionales de 'eSports' europeos consideran inapropiado el uso de trampas, incluso si estas ayudan a su equipo a ganar, y un 78 por ciento reconoce que se enfadan mucho cuando otros 'gamers' no juegan limpio, seg√ļn una reciente encuesta realizada por Kaspersky.

Adem√°s, los profesionales de los 'eSports' creen que el uso de trampas y vac√≠os legales desacredita las cualidades y los logros del juego. Seg√ļn los datos de esta investigaci√≥n, la mayor√≠a (72 por ciento) de ellos cree que el uso de trampas y brechas demuestra que las habilidades de un jugador no son lo suficientemente buenas para ganar en condiciones justas.

En este sentido, la comunidad de 'gamers' cree que la industria debe hacer más para impedir las trampas, después de que en un reciente estudio encargado por Omdia, bajo el título 'Cheating, hacking, piracy and esports: critical steps needed to protect the industry', pusiese de manifiesto que un 81 por ciento de los encuestados se encuentran "preocupados" por las trampas o el 'hacking' en los 'eSports'.

Por ello, casi todos los profesionales de los 'eSports' (88 por ciento) creen que los proveedores de juegos deberían hacer más para evitar que los 'gamers' utilicen trampas. "Las trampas pueden afectar negativamente al rendimiento de los ordenadores de los jugadores o provocar fugas de datos y activos de juego. Estas situaciones pueden darse porque las trampas suelen contener archivos y programas maliciosos", comenta Marina Titova, vicepresidenta de Marketing de Productos de Consumo de Kaspersky.

"Adem√°s, las artima√Īas crean un problema de confianza entre los jugadores, los proveedores de juegos y las plataformas. Los 'gamers' no est√°n contentos cuando alguien tiene una ventaja ilegal sobre los jugadores honestos y esperan que los fabricantes de juegos y las plataformas creen condiciones adecuadas para el juego limpio", ha apostillado.

As√≠, para mantener la seguridad del sistema, desde Kaspersky recomiendan contar con una soluci√≥n de seguridad s√≥lida y fiable, que no ralentice el ordenador mientras se juega. De la misma forma, instan a comprar los juegos s√≥lo en los sitios oficiales y a tener cuidado con las campa√Īas de phishing y los jugadores desconocidos. "Es una buena opci√≥n comprobar dos veces los enlaces a sitios web y la extensi√≥n de un archivo que vas a abrir", concluyen.

Europa Press