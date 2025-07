El 65% de los españoles asegura que ha perdido la confianza en el Sistema Nacional de Salud, según una encuesta

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El 65% de los españoles asegura que ha perdido la confianza en el Sistema Nacional de Salud (SNS), con porcentajes más elevados entre grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad (77%), minorías étnicas (73%), comunidad LGTBIQ+ (71%) y mujeres (69%). Así lo indica el Informe de Confianza 'A Million Conversations', una iniciativa impulsada por Sanofi España y que se ha presentado este lunes en el Ministerio de Sanidad. El documento se ha desarrollado a través de una encuesta internacional realizada por The Brand and Reputation Collective (BRC) y Purpose Union en la que han participado 2688 personas en España. La fase cuantitativa se ha complementado con una revisión de literatura científica, entrevistas estructuradas y un taller presencial. El trabajo señala que el 52% de los encuestados afirma haber tenido vivencias que dañaron su confianza en los profesionales sanitarios, también con porcentajes más elevados entre personas con discapacidad (63%), LGTBIQ+ (61%), minorías étnicas (59%) y mujeres (57%). Asimismo, las personas de la comunidad LGTBIQ+ son más propensas a comunicar que su género, edad y orientación sexual fueron factores que degradaron significativamente su confianza en el SNS. Igualmente, el 28% de los encuestados identificó la edad como un factor relevante en sus experiencias negativas. El documento subraya que factores como las barreras culturales, lingüísticas, socioeconómicas y territoriales, junto con la brecha digital, aumentan esta pérdida de confianza. Según el informe, esta situación genera un escenario en el que la calidad de la atención sanitaria se ve comprometida para ciertos grupos, requiriendo estrategias integrales y multidimensionales para su abordaje. RECUPERAR EL ORGULLO DEL SISTEMA SANITARIO Durante la inauguración del acto, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha apostado por recuperar el "sentimiento de orgullo" del sistema sanitario público, al tiempo que ha defendido centrarse en el colectivo más vulnerable: "Hay que trasladar esto al interior de las consultas", ha añadido. En este sentido, Padilla ha subrayado que, para fomentar la confianza de la ciudadanía, el Ministerio está trabajando en la ley de organizaciones de pacientes, en la ley de universalidad, así como en mejorar la asistencia sanitaria en personas sin hogar e incrementar la formación de los profesionales sanitarios para atender a la comunidad LGTBIQ+. Por su parte, la directora general de Sanofi España, Raquel Tapia, ha indicado que en la compañía creen que "el acceso equitativo a la salud es un derecho, no un privilegio. Este informe refleja la voz de quienes más lo necesitan y propone soluciones concretas para reconstruir puentes de confianza entre las personas y el sistema sanitario". Pérdida de confianza de la población más vulnerable En el acto, representes de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad han denunciado las dificultades que tienen para acceder al Sistema Nacional de Salud. Así, la directora del Departamento de Inclusión Social en la Fundación Secretariado Gitano, Maite Andrés, ha subrayado algunas de las barreras de la población gitana en España para acceder al SNS. "Existen barreras que limitan el acceso debido a la situación de desigualdad en la población gitana. Los determinantes sociales de la salud, el nivel de pobreza y la carencia de formación conllevan a que la asistencia no sea igual. El nivel de pobreza también lleva incluso a que no se vacune a algunos niños, ya que varias vacunas hay que pagarlas", ha explicado Andrés. En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández, ha defendido que el derecho a la salud pertenece a las personas, independientemente de la edad. "Da igual que seamos mayores, el derecho a la salud tiene que llegar a todos y tenemos que poner las medidas para que así sea", ha apuntado, al tiempo que ha reclamado que "se coja el teléfono a las personas mayores cuando llaman al centro de salud". Igualmente, el presidente de la Comisión de Inclusión Laboral del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Daniel Aníbal García, ha criticado la discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad, y ha pedido mejorar la atención sociosanitaria. Por último, el presidente de la Federación de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer), Mariano Pastor, ha pedido una estrategia nacional para "garantizar una atención plena para todos". Garantizar la equidad territorial y el acceso universal En base a las conclusiones del análisis de la situación en España, 'A Million Conversations', en consenso con otros expertos, ha publicado varias recomendaciones para mejorar la confianza de la ciudadanía en el SNS. Así, propone garantizar la equidad territorial y el acceso universal. Además, apuesta por transformar el modelo de atención sanitaria; reforzar la Atención Primaria, impulsar la innovación y especialización; promover la formación y la sensibilización a profesionales sanitarios, y apoyar a pacientes de colectivos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, recomienda establecer medidas de apoyo socioeconómico, avanzar en la digitalización e integración de sistemas; garantizar la participación y corresponsabilidad del paciente, y optimizar y ampliar los servicios.

