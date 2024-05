El 6,6% de los menores de 14 a 18 años vapea en España, según una encuesta realizada por la semFYC

La Sociedad alerta de que los adolescentes consumen cuatro veces más cigarrillos electrónicos que la media

MADRID, 24 May. 2024 (Europa Press) -

El 6,6 por ciento de los menores de 14 a 18 años vapea en España, así lo refleja la encuesta de la Semana Sin Humo que ha llevado a cabo la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

"Queremos resaltar la preocupación que tenemos por el consumo de vapeadores entre los menores, que no deberían ni poder comprar estos dispositivos. Muchas veces los jóvenes no lo tienen claro, pero hay que recalcar que el váper no ayuda a dejar de fumar y es igual de perjudicial que el tabaco convencional", ha asegurado la médica de familia Sara Cascón, miembro del Grupo de Trabajo de Abordaje al Tabaquismo de la semFYC, durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Madrid.

Además, desde la semFYC resaltan que los menores de 14 a 18 años (6,6%) vapean cuatro veces más que la media, ya que a partir de los 25 años lo consume un 1,5 por ciento de la población.

"El consumo de tabaco entre los menores puede provocar que su organismo no se desarrolle de una manera sana, por lo que van tener muchos más problemas en el futuro. Además, hay que tener en cuenta que a estos jóvenes les va a costar mucho más dejar el tabaco que a una persona que comienza a fumar más tarde", ha explicado Cascón.

Con estos datos y coincidiendo con la semana previa al Día Mundial sin Tabaco, la semFYC ha organizado la Semana Sin Humo, una campaña de sensibilización sobre tabaquismo con el objetivo de dar a conocer los hábitos de consumo de la población y fomentar el debate público e institucional sobre aspectos como la ampliación de los espacios libres de humo.

La misma encuesta, que ha contado con la participación de 11.774 personas en España, desvela que el 6,2 por ciento de personas de entre 19 y 24 años vapea. Además, el 45 por ciento de adolescentes y jóvenes que vapea también fuman cigarrillos convencionales, un comportamiento que se conoce como consumo dual, lo que para Cascón: "Indica que el váper no sustituye al cigarrillo convencional".

En cuanto a las cifras totales de consumo, un 12,9 por ciento de los adolescentes de 14 a 18 años fuman, mientras que de los 19 a 24 años esta cifra asciende al 27,2 por ciento.

Espacios libres de humo

Los datos demuestran que la exposición al humo ambiental del tabaco sigue siendo elevada en España, hasta un 90,5 por ciento de las personas encuestadas así lo refiere. En concreto, donde más perciben esta exposición es en un 83,6% de lo casos en las terrazas de restauración, una cifra que sube 9 puntos con respecto al año pasado. Además, un 55,2 por ciento considera que no se cumple la normativa actual correspondiente a estos espacios.

Los encuestados también se sienten expuestos al humo del tabaco en zonas como en las que realizan actividades al aire libre (53,5%), haciendo cola (45,4%) o en la parada del autobús (44,5%). Entre los adolescentes de 14 a 18 años, el 29 por ciento está expuesto al humo ambiental de tabaco/váper en los accesos a centros educativos y el 15,8 por ciento en coches.

Frente a este contexto, según la encuesta, la población demanda que se amplíen los espacios libres de humo y gran parte de los participantes está a favor de prohibir fumar alrededor de los centros educativos (81,9%), en las paradas de autobús (70,4%), en las playas (63,4%), en los parques (62,8%) y en el interior de los vehículos (47,8%).

Asimismo, el 94,3 por ciento de los encuestados apoya que se sancione tirar colillas en el suelo. Entre ellos, un 96,9 por ciento son no fumadores y un 80,3 por ciento fumadores.

"El impacto del tabaco no se limita solo a los fumadores, causa muerte y enfermedades a las personas no fumadoras. Lo bueno es que actualmente las personas son más conscientes de los problemas del tabaco y son mas proclives a una regulación más estricta", ha afirmado la vicepresidenta tercera de la semFYC, Paula Chao.

Más de 50.000 muertes al año

La semFYC ha recordado que en España mueren cada año 50.000 personas por causas atribuibles al tabaco (datos de la Encuesta de Salud en España de 2020). Sin embargo, datos recientes de la Sociedad Española de Epidemiología indican que fumar puede provocar cerca de 63.000 muertes anuales.

Ante este escenario, la semFYC ha publicado la campaña de la Semana Sin Humo bajo el lema 'Cero emisiones también tus pulmones', con la que quiere concienciar a la población acerca de la importancia de no fumar, además de dar soporte a las personas que han conseguido superar esta adicción, y visualizar el problema social y sanitario que representa el tabaquismo desde la Medicina Familiar y Comunitario, y los centros de Atención Primaria.

Europa Press