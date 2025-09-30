El 70% de los estadounidenses planea visitar España en los próximos tres años, según Turespaña.

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) - El 70% de los estadounidenses planea visitar España en los próximos tres años, con especial interés entre *millennials* (81%) y viajeros de alto poder adquisitivo (76%), según el informe 2025 *Portrait of American & Canadian International Travelers*, elaborado por MMGY Global por encargo de la Consejería de Turespaña en Nueva York. Por destinos españoles, los más populares para los viajeros de Estados Unidos son Madrid (80%) y Barcelona (79%), seguidos por Valencia (68%) y Sevilla (66%). En cuanto a islas, sobresalen Tenerife (76%) y Gran Canaria (72%), además de otros lugares que despiertan gran interés, como Palma de Mallorca (60%), Granada (61%), Bilbao (59%) y Málaga (59%). La encuesta también indica que la gastronomía (61%), la riqueza cultural e histórica (65%) y sus paisajes y belleza natural de España son los principales atractivos que impulsan el viaje al país. Sobre viajeros en solitario y por géneros, las mujeres eligen principalmente destinos urbanos y culturales, con Barcelona (80%), Madrid (77%) y Tenerife (72%) entre sus opciones preferidas. Por su parte, los hombres combinan el atractivo urbano con el insular, destacando Barcelona (85%), Madrid (78%), Tenerife (76%) y Gran Canaria (72%). Por otro lado, el informe compara la posición de España con otros destinos competidores. Para el mercado norteamericano, España destaca como un destino "equilibrado y versátil" al combinar cultura, gastronomía y naturaleza en "una oferta única", posicionándose por delante de Francia, Portugal y Reino Unido, y rivalizando con Italia y Grecia en experiencia cultural. MILLONES DE ESTADOUNIDENSES EN ESPAÑA HASTA JUNIO En el primer semestre de 2025, España ha recibido 2,1 millones de viajeros estadounidenses (+3,4%), con un gasto total de 4948 millones de euros (+8,1%). En 2024, Estados Unidos fue el cuarto emisor en gasto total, con 9014 millones de euros y sexto mercado emisor de turistas internacionales, con 4,3 millones de viajeros. El gasto medio por turista fue de 2113 euros, con un gasto diario de 274 euros y una estancia media de ocho días. ESTADOUNIDENSES: MÁS VIAJES Y MÁS GASTO El informe también destaca, a nivel global, que los viajeros internacionales de EE.UU. planean realizar una media de tres viajes en los próximos dos años, con un gasto proyectado de US$13.394 (11.399 euros) en los próximos 12 meses. Entre los factores que más influyen en la elección de destino destacan la seguridad (91%), el clima (87%) y las actividades culturales (87%). La búsqueda de experiencias culturales auténticas (91%) se mantiene como la motivación más poderosa para viajar al extranjero. A la hora de planificar, las reseñas en línea y las redes sociales (especialmente YouTube e Instagram) tienen un peso decisivo. El 84% de los viajeros prefiere itinerarios multiciudad y, aunque la mayoría opta por *resorts* u hoteles internacionales, las viviendas turísticas (tipo Airbnb) ganan rápidamente terreno. La sostenibilidad también ocupa un lugar central: el 84% de los estadounidenses está dispuesto a pagar más por proveedores responsables con el medio ambiente, con los millennials a la cabeza en conciencia y disposición a invertir en turismo sostenible.