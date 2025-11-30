El 70,2% de excedencias por cuidados recae en mujeres y 16,5% trabaja a tiempo parcial para conciliar, según un estudio

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

El 70,2% de las excedencias por cuidados recaen en las mujeres y el 16,5% de ellas tiene que trabajar a tiempo parcial por responsabilidades familiares frente al 3,4% de los hombres. Así lo refleja 'Productividad, conciliación y corresponsabilidad: un indicador y dos conceptos que deben darse la mano', un informe publicado por EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades.

EAE Business School incide en que la falta de corresponsabilidad en el cuidado de hijos y mayores se traduce en frenos claros al desarrollo profesional femenino. De acuerdo con la investigación, casi la mitad de las mujeres (47%) dicen que la maternidad ha alterado su carrera profesional, mientras que solo un 8% de los hombres declara cambios similares.

Esta desigual distribución del tiempo y de las cargas para el cuidado de familiares impacta directamente en el salario, las oportunidades de ascenso y la estabilidad profesional. El informe constata que hay menor crecimiento salarial, menos ascensos y peores evaluaciones para quienes se acogen a permisos o fórmulas flexibles, lo que alimenta un estigma negativo en torno a las políticas de conciliación, tanto en las empresas como en los hogares.

"La productividad de un país no se mide únicamente en cifras de rendimiento o número de horas trabajadas, sino en la calidad de las condiciones que permiten a las personas desarrollar su potencial" apunta la vicedecana de Ordenación Docente y Gestión Económica de EAE Business School y autora del estudio, Sara Herrero.

Por ello, defiende que "promover entornos laborales donde hombres y mujeres compartan de forma equitativa los cuidados y el tiempo de vida no solo mejora el bienestar individual, sino que también fortalece la productividad. La conciliación reduce el absentismo, retiene talento cualificado y fomenta la innovación, elementos esenciales en economías basadas en el conocimiento".

EMPRENDER PARA PODER CONCILIAR

Ante estas dificultades, muchas mujeres buscan alternativas para ganar autonomía sobre su tiempo. Así, el informe indica que el 41% de las profesionales ha considerado el emprendimiento como vía para lograr mayor flexibilidad laboral.

Además, la investigación también revela que el emprendimiento ha sido una decisión positiva ya que, de las mujeres que han dado el paso, un 74% afirma haber conseguido esa flexibilidad y un 59% declara haber alcanzado libertad económica, especialmente entre las más jóvenes.

El estudio subraya que estas decisiones no responden solo a ambición profesional, sino también a la necesidad de compatibilizar trabajo, cuidados y vida personal en un contexto donde las estructuras laborales tradicionales siguen siendo rígidas.

Sin embargo, también es importante recordar que la conciliación no debe concentrarse únicamente en el cuidado de los hijos. En este sentido, el estudio señala que las personas que no tienen hijos también afrontan tareas domésticas, tienen mayores a cargo, acuden citas médicas o apuestan por relaciones sociales, como el deporte y el ocio. Por ello, "ignorar estas realidades perpetúa un enfoque parcial que deja fuera a una gran parte de la población activa y dificulta la construcción de entornos laborales verdaderamente sostenibles" señala Herrero.

PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE: CUIDAR LA VIDA Y CUIDAR EL TRABAJO

Otra de las conclusiones del informe indica que la productividad no se apoya únicamente en el volumen de horas trabajadas, sino en la calidad de las condiciones en las que las personas desarrollan su actividad profesional. En este sentido, cuando las políticas de conciliación y corresponsabilidad se integran de forma real en las organizaciones, EAE apunta a que se reduce el absentismo, se retiene el talento cualificado y se genera un entorno más innovador y creativo.

Por ello, el estudio apunta a que las licencias parentales equitativas, flexibilidad regulada y el acceso a servicios de cuidado son palancas esenciales para construir un modelo productivo más sólido. Para Herrero, "las organizaciones que apuestan por políticas activas de corresponsabilidad no solo avanzan en igualdad, sino que multiplican el valor económico y social de su capital humano".

"Cuidar la vida y cuidar el trabajo son dos caras de la misma moneda: la productividad sostenible", defiende.