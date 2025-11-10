El 72% de los consumidores ha sumado un nuevo producto a su cesta de la compra, según Aecoc

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

El 72% de los consumidores ha incorporado algún producto nuevo a su cesta de la compra, según se desprende de un estudio elaborado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc).

El estudio señala que la mitad de los consumidores declara estar abierto a probar de forma habitual nuevos productos, y un 16% se considera pionero en ello, pues considera que se encuentra entre las primeras personas que prueban nuevos productos.

No obstante, el 50% percibe que en su tienda habitual hay menos lanzamientos que en años anteriores y, el 70%, que muchas de las innovaciones son extensiones de surtido (nuevos sabores, formatos o texturas), frente al 30% que considera que aporta un componente realmente disruptivo.

En este sentido, que el producto sea más saludable (20%) y que el envase sea más práctico (19%), son los elementos que han hecho que el consumidor perciba ese producto como innovador.

El informe también revela que hasta el 80% de los consumidores está satisfecho con el producto nuevo que ha incorporado en su última compra y, el 75%, volverá a comprar este producto en un futuro.

Por otro lado, el 76% de los consumidores percibe que los productos nuevos son más caros y, el 53%, cree estos no siempre compensan sus beneficios. Un 66% admite que solo los compra si están en oferta o promoción.

El estudio se ha elaborado con arreglo a 1.500 encuestas a consumidores de entre 13 y 79 años.