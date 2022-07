El 74% de los españoles cree, erróneamente, que es posible eliminar totalmente su presencia en la Red

La mayoría de los españoles no son conscientes o no están seguros del control que tienen sobre su presencia en la red o de lo que podrían hacer si quisieran gestionar su identidad digital, y de forma extendida, existe la idea errónea de que la información difundida a través de redes sociales puede eliminarse completamente.

Se trata de las conclusiones de un reciente estudio realizado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, 'Right to be Forgotten' (Derecho al Olvido), que se centra la presencia 'online' de los internautas y las consecuencias de huella digital, y en el que han participado más de 8.500 usuarios en once países europeos, incluido España.

El Tribunal Constitucional ha reconocido el conocido como derecho al olvido en los buscadores de Internet al declarar inconstitucionales las resoluciones que vulneraron el derecho a la protección de datos personales de una persona frente a informaciones difundidas en la Red.

Uno de los ejes sobre los que gira el informe es el impacto de la huella digital de una persona en su carrera profesional y en sus relaciones. La compañía ha destacado, como "uno de los datos más preocupantes", que la mayoría de los encuestados españoles (74%) cree, erróneamente, que tiene el control para eliminar totalmente su presencia en la Red.

La investigación también analiza cómo la percepción que se forma de la presencia 'online' puede resultar un problema para muchas personas. En total, el 37 por ciento de los españoles encuestados afirma que sus perfiles en las redes sociales no les representan auténticamente. Otro 47 por ciento afirma que los demás pueden hacerse una idea equivocada de ellos a partir de su historial de búsqueda en Internet.

Lo que dicen los 'me gusta' de una persona

Por otra parte, y respecto a la comprensión sobre el impacto tanto positivo como negativo de su actividad 'online', el informe destaca que las publicaciones que "nos gustan" en las redes sociales pueden tener un profundo efecto en la percepción que los demás tienen de nosotros.

Los españoles son conscientes de que su manera de comportarse en la red puede tener consecuencias, y señalan ciertos temas como más arriesgados y polémicos, llegando a afectar a la percepción que se tiene de una persona e incluso a sus perspectivas de empleo.

Las publicaciones despectivas hacia personas discapacitadas (42%) o contra la vacuna Covid-19 (40%), la utilización del lenguaje antitrans (35%), manifestarse contra el cambio climático (27%) o a favor de un determinado partido político (27%) son las más perjudiciales a la hora de buscar un empleo o relacionarse, según los encuestados en España.

Más de un tercio de los encuestados españoles con perfil directivo (35%) admite haber buscado la presencia 'online' de un empleado cuando se incorporó a la empresa y encontrado algo sobre lo que hicieron un juicio de valor, mientras que más del 43 por ciento afirma conocer a alguien cuyo trabajo o carrera se había visto afectado negativamente debido a una antigua publicación en las redes sociales.

De hecho, a un 42 por ciento de los usuarios le preocupa que su historial en la red pueda afectar a sus posibilidades a la hora de solicitar un empleo. A pesar de ello, casi un tercio nunca ha revisado o eliminado sus antiguas publicaciones en las redes sociales.

En lo que respecta a la predisposición de los españoles para realizar un testamento digital, la compañía ha detectado "una preocupante falta de concienciación", ya que según los datos del informe, casi un tercio (30%) de los encuestados no se ha planteado qué será de su huella digital una vez que fallezca, y casi una quinta parte (17%) asume erróneamente que todas sus cuentas de redes sociales se eliminarán automáticamente para siempre.

La investigación también revela que el 33 por ciento se sentiría cómodo accediendo al perfil de las redes sociales de un progenitor fallecido si éste dejara sus datos de acceso en su testamento. Sin embargo, este nivel de comodidad no es igual cuando los encuestados lo consideraron para sí mismos. Solo el 15 por ciento de los españoles tienen previsto dejar en su testamento el acceso a su identidad digital o presencia 'online' (búsqueda en Internet, redes sociales, historial de compras, correo electrónico, iCloud).

El derecho al olvido digital no es automático

"A menudo, los datos que compartimos hoy no reflejan la persona que seremos mañana. Tenemos que comprender mejor el impacto de los datos compartidos a lo largo del tiempo y cómo pueden cambiar nuestras vidas el día de mañana", ha expresado el investigador principal de seguridad del equipo de investigación y análisis global de Kaspersky, David Emm, en un comunicado.

Este investigador señala que los internautas debemos saber si es posible borrar los datos que hemos compartido en Internet de forma permanente, o hasta qué punto puede hacerse, solo por el hecho de que "nuestra antigua identidad digital porque ya no refleje nuestros valores".

Sin embargo, y "a pesar de que la normativa en materia de protección de datos reconoce a las personas físicas el llamado derecho al olvido digital, su ejercicio no es automático", ha apuntado el abogado del despacho Bamboo Legal y especialista en protección de datos, Nando Olcina.

El derecho al olvido "no nos permite borrar cualquier rastro que hayamos dejado en Internet", matiza el abogado, y explica que "deben cumplirse una serie de condiciones relativas a que la información difundida en Internet sea inadecuada, inexacta, no pertinente, excesiva u obsoleta y que no entre en conflicto con otros derechos fundamentales como son la libertad de expresión o el derecho a la información".