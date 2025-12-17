El 74% de los españoles cree que España puede afrontar mejor el futuro dentro de la UE, según el Eurobarómetro

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

Tres de cada cuatro españoles consideran que España puede afrontar mejor el futuro y los desafíos actuales dentro de la UE e incluso consideran que deberían tomarse más decisiones a nivel europeo en vísperas de que se cumplan 40 años de la entrada en el bloque, según se desprende del último Eurobarómetro presentado este miércoles en Madrid.

En concreto, el 74% de los consultados opina que España afrontará mejor lo que esté por venir si sigue formando parte del club europeo, un dato ligeramente superior al 68% de la media entre los ciudadanos de los Veintisiete. Dentro de este porcentaje, el 41% dicen estar totalmente de acuerdo con dicha afirmación, frente al 30% de los europeos.

Además, el 77% considera que deberían tomarse más decisiones a nivel de la UE, un dato en este caso muy superior a la media europea, del 59%. Aquí, el 37% de los españoles están de acuerdo con que tiene que haber más decisiones a nivel europeo en la situación actual, frente al 18% de los europeos.

En esta línea, el 79% de los españoles señala que la UE trasmite una imagen positiva o neutra (38% y 41% respectivamente), mientras que el 20% creen que da una imagen negativa. También aquí el resultado es muy similar a la media europea, con un 80% que afirman que tienen una imagen positiva (42%) o neutra (38%).

Por lo que se refiere a la confianza de los españoles en las instituciones europeas, el dato en este caso es muy similar a la media. Así, el 49% expresan su confianza, tres puntos menos que en primavera, frente al 48% a nivel europeo, cuatro puntos menos.

Estos datos ponen de manifiesto, según el director de la representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, "la confianza sólida en el proyecto europeo" de los españoles así como "un deseo inequívoco de que la UE avance con mayor determinación".

"40 años después los españoles no se han casado de estar en la UE, al contrario, quieren que tenga un mayor protagonismo", ha resumido durante la presentación del Eurobarómetro de otoño en la sede de las instituciones europeas en Madrid.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general para la UE del Ministerio de Exteriores, Carlos Moreno, para quien el Eurobarómetro demuestra "el profundo europeísmo de los españoles y su certeza de que pertenecer a este proyecto es infinitamente mejor que una situación de aislamiento como la que había hace 40 años y que los desafíos actuales no hay otra forma de afrontarlos que con más Europa".

SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA

Por otra parte, el 51% de los españoles consultados asegura sentirse satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, un dato similar al de hace seis meses, cuando se situaba en el 50%, y ligeramente inferior a la media europea, del 54%.

El dato español está muy alejado de la valoración positiva que hacen del funcionamiento de la democracia en sus países en Dinamarca (88%), Luxemburgo (86%), Suecia (80%), Finlandia (80%) o Polonia (76%), aunque muy por encima del dato en Grecia, que con el 25% cierra el listado en este apartado.

"Es un porcentaje no lo suficientemente alto", ha admitido Moreno. "Tenemos que aspirar a que los españoles tengan una mejor valoración de la democracia de su país", ha añadido el responsable de Exteriores, para quien "hay que hacer esfuerzos en ese sentido".