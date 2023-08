El 76% de los ñinos en el sur de Asia se enfrentan al calor extremo

Tres cuartas partes de los niños del sur de Asia se enfrentan a temperaturas peligrosamente altas, el nivel más alto del mundo, a medida que aumenta el impacto del cambio climático, advirtió este lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Alrededor de 460 millones de niños están expuestos al calor extremo en el sur de Asia (76%), en comparación con un tercio de los niños en todo el mundo, según Unicef.

"Con el mundo en ebullición global, los datos muestran claramente que las vidas y el bienestar de millones de niños en el sur de Asia se ven cada vez más amenazados por las olas de calor y las altas temperaturas", dijo Sanjay Wijesekera, director regional de Unicef para el sur de Asia.

La ONU advierte que los niños en Afganistán, Bangladés, India, Maldivas y Pakistán corren un "riesgo extremadamente alto" de sufrir los efectos del cambio climático, definiendo las temperaturas extremadamente altas como 83 o más días al año con más de 35 grados centígrados.

Los niños no pueden adaptarse tan rápidamente a los cambios de temperatura, y no son capaces de eliminar el exceso de calor de sus cuerpos. Los más pequeños "simplemente no pueden manejar" eso, agregó.

"A menos que actuemos ahora, estos niños seguirán soportando el peso de olas de calor más frecuentes y graves en los próximos años", agregó.

Con el calor abrasador intensificado por el calentamiento global, julio fue el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial, y afectó a decenas de millones de personas en países de Europa, Asia y América del Norte.

