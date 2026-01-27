El 78% de los docentes en la UE afrontó un incidente antisemita en clase

La investigación fue realizada por la UNESCO, en colaboración con la Unión Europea. Este es el primer estudio europeo publicado con motivo del Día de Conmemoración del Holocausto.

Según la encuesta, el 61% del profesorado afirmó haber experimentado incidentes de negación o distorsión del Holocausto entre su alumnado.

Uno de cada diez docentes afirmó haber presenciado al menos una agresión física contra alumnos judíos, mientras que aproximadamente la mitad (44%) se había encontrado con gestos o símbolos nazis.

La mayoría de docentes que han participado en la encuesta (61%) confiesan haber sido incapaces de responder a preguntas de los estudiantes sobre el antisemitismo al menos en una o dos ocasiones y el 42% tienen constancia de comportamientos antisemitas en docentes.

A pesar de esta situación, el 70% del personal educativo afirma no haber recibido formación profesional sobre cómo reconocer y abordar el antisemitismo contemporáneo, y menos de un tercio ha participado en cursos de formación sobre antisemitismo ofrecidos por organizaciones especializadas fuera de su escuela.

"El discurso de odio, en particular el antisemitismo y la negación del Holocausto, ha alcanzado niveles sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial", advirtió el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, en un comunicado, enfatizando que "la mayoría del profesorado nunca ha recibido formación específica para abordar esta realidad y sus consecuencias relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA)".

La UNESCO, continuó El-Enany, "proporciona a los líderes políticos herramientas únicas para empoderar al profesorado en más de 30 países, especialmente en las aulas, en los campus, en los clubes deportivos y mucho más allá".

El estudio forma parte de un conjunto de nuevos recursos de la UNESCO, entre los que se incluyen: Estrategias para combatir el antisemitismo, un manual para docentes, con orientación clara y práctica sobre cómo abordar el antisemitismo en el aula. El manual presenta diez prácticas orientadoras ilustradas con ejemplos concretos de instituciones líderes.

Además, representaciones de los judíos, el judaísmo y el antisemitismo en los libros de texto y planes de estudio en Europa y también enseñanza y aprendizaje sobre pasados violentos, mediante curso online de ayuda a docentes en la enseñanza de pasados difíciles y violentos con rigor y sensibilidad. (ANSA).