El 88% de los clubes de LaLiga apoya un modelo de arbitraje "independiente" de la RFEF

El 100% afirma que "los profesionales del f√ļtbol no entienden el criterio de las manos"

MADRID, 21 Abr. 2023 (Europa Press) -

El 88% de los clubes de LaLiga tiene "la voluntad" de "evolucionar hacia un modelo de arbitraje independiente" de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), como ya ocurre en la Premier League inglesa, en la Bundesliga alemana y en la MLS estadounidense, seg√ļn una encuesta realizada por LaLiga entre sus 42 clubes.

"Esta semana, en la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga, se realiz√≥ una encuesta an√≥nima entre los 42 clubes sobre la situaci√≥n arbitral del f√ļtbol profesional", ha indicado este viernes el organismo que preside Javier Tebas, a trav√©s de su canal de Telegram.

Los resultados de dicha encuesta "mostraron la voluntad de la mayoría de clubes de evolucionar hacia un modelo de arbitraje independiente y transparente", como el que ya tienen las principales ligas de Inglaterra, de Alemania y de Estados Unidos.

"El 88% de los clubes de LaLiga apoya la instauraci√≥n de una compa√Ī√≠a/organizaci√≥n independiente de la Federaci√≥n con estructura propia para la gesti√≥n y organizaci√≥n del arbitraje en el f√ļtbol profesional espa√Īol", ha subrayado la nota de prensa.

"Este modelo ya se est√° aplicando en Alemania (2022), Inglaterra (2001) y EE.UU. (2012). En estos modelos participan las federaciones y las ligas correspondientes y es aprobado y aceptado por la FIFA", ha subrayado el texto.

De igual modo, el documento con los resultados de la encuesta ha a√Īadido que "los clubes, en un 61%, creen positivo que el sindicato de futbolistas AFE participe en el citado modelo de gesti√≥n arbitral".

El 86% de los clubes "cree que los profesionales del f√ļtbol no tienen claro, o s√≥lo algunas veces, cu√°ndo va a intervenir o no el VAR, aun conociendo perfectamente el protocolo". Y el 100% afirma que "los profesionales del f√ļtbol no entienden el criterio de las manos".

Excesivo n√ļmero de expulsiones

El 93% confirma que "el n√ļmero de expulsiones est√° siendo excesivo en comparaci√≥n con otras grandes ligas y que no se corresponde con el nivel de agresividad de la competici√≥n". Y un 78% piensa que "con ello se est√° alterando el normal desarrollo de los encuentros".

Adem√°s, el 81% piensa que "se est√°n se√Īalando penaltis por contactos leves a causa del VAR y que otros penaltis m√°s claros se est√°n dejando de se√Īalar, con la consiguiente confusi√≥n que genera en los profesionales del f√ļtbol".

Los clubes, en un 90%, creen que "la organizaci√≥n arbitral debe explicar p√ļblicamente tras la finalizaci√≥n de cada jornada las jugadas controvertidas, mostrando las im√°genes y audios del VAR con el √°rbitro de campo".

El 71% piensa que "debe establecerse un cuerpo específico y fijo de VAR, que no alterne con el terreno de juego y sin limitación temporal en dicho cuerpo". Mientras, el 33% "piensa que las designaciones deberían publicarse el mismo día del partido, el 18% el día antes, el 22% el jueves previo como en la actualidad y el resto se abstuvieron".

Por √ļltimo, a ra√≠z de las pol√©micas sanciones a jugadores como Jos√© Luis Gay√† (Valencia) y Sergio Canales (Betis), el 83% de los clubes considera que "est√° siendo excesiva la interpretaci√≥n del c√≥digo disciplinario y las sanciones a futbolistas por declaraciones cr√≠ticas con los arbitrajes".

Europa Press