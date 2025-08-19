El 90% de los dietistas-nutricionistas considera que las alternativas de origen vegetal a los lácteos son saludables

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
El 88% de los dietistas-nutricionistas en España está de acuerdo en que las alternativas de origen vegetal a los lácteos, como bebidas y yogures elaborados a base de soja, avena, almendra, arroz o coco, pueden formar parte de una dieta saludable, según refleja una encuesta elaborada por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC). Para conocer la opinión de los dietistas-nutricionistas en España sobre estos productos, el EUFIC realizó una encuesta 'on-line' a asociaciones nacionales y regionales de dietistas-nutricionistas, incluyendo tanto a profesionales como a estudiantes. Un total de 259 dietistas-nutricionistas completaron la encuesta.
Así, la mayoría de los dietistas-nutricionistas reconoce que las alternativas de origen vegetal a los lácteos no contienen lactosa (90%) ni colesterol (68%), y comprende que el perfil nutricional de estos productos varía en función de la fuente vegetal de la que están hechos (83%).
En cuanto a la fortificación, el 81% de los profesionales cree que las alternativas de origen vegetal a los lácteos deben fortalecerse con vitaminas y/o minerales. No obstante, tienden a sobrestimar el nivel de fortificación de las alternativas de origen vegetal a los lácteos en España.
Mientras que el 17% de las alternativas de origen vegetal a los lácteos del mercado español están fortificadas con al menos un micronutriente, los participantes, de media, estimaron que este porcentaje era del 55% (con estimaciones individuales que variaban entre el 10% y el 100%). El calcio, la vitamina D y la vitamina B12 fueron los micronutrientes más mencionados por los dietistas-nutricionistas como los más utilizados para fortificar estos productos en España.
CASI LA MITAD CREE QUE LAS ALTERNATIVAS PUEDEN SUSTITUIR LOS LÁCTEOS
El 46% de los dietistas-nutricionistas considera que las alternativas de origen vegetal a los lácteos pueden sustituir totalmente a los lácteos, aunque existe desacuerdo sobre si esto depende de que estén fortificadas. En concreto, entre quienes sostienen esta opinión, el 63% cree que solo las opciones fortificadas pueden sustituir totalmente a los lácteos, mientras que el 37% considera que las alternativas de origen vegetal a los lácteos pueden sustituir totalmente a los lácteos independientemente de si están fortificadas o no.
Por su parte, el 15% de la muestra piensa que las alternativas de origen vegetal a los lácteos solo pueden sustituir parcialmente a los lácteos, y aproximadamente un tercio opina que deben complementar a los lácteos sin sustituirlos. Solo el 7% cree que estos productos no pueden sustituir a los lácteos en absoluto.
INCLUSIÓN EN LAS RECOMENDACIONES DIETÉTICAS
Una gran mayoría de dietistas-nutricionistas (78%) se mostró a favor de incluir las alternativas de origen vegetal a los lácteos en las recomendaciones dietéticas españolas, con solo una pequeña proporción (7%) en contra y un 15% que no se pronunció por falta de información. En general, el 33% de los dietistas-nutricionistas estaba a favor de incluir las alternativas de origen vegetal a los lácteos en las recomendaciones solo si estaban fortificadas con vitaminas y/o minerales, mientras que el 45% apoyaba su inclusión independientemente de la fortificación.
Las opiniones diferían en cuanto a quién debería recomendarse el consumo de alternativas vegetales a los lácteos, en caso de incluirse en las recomendaciones dietéticas. Aunque un tercio de los dietistas-nutricionistas estaba a favor de una recomendación general a toda la población, la mayoría estaba a favor de recomendaciones específicas. La mayoría de los dietistas-nutricionistas apoyaron la recomendación de las alternativas de origen vegetal a los lácteos a personas con dietas restringidas (por ejemplo, veganos, personas con intolerancia a la lactosa) (53%), adultos (41%) o personas que ya consumían estos productos (37%).
El apoyo a la inclusión de las alternativas de origen vegetal a los lácteos en las recomendaciones dietéticas nacionales se asoció a varios factores. Los dietistas-nutricionistas que creían que las alternativas de origen vegetal a los lácteos son más respetuosas con el medio ambiente que los lácteos (51%) tenían más del doble de probabilidades de apoyar su inclusión en las recomendaciones dietéticas. Por el contrario, aquellos que percibían las alternativas de origen vegetal a los lácteos como más procesadas que los lácteos (36%) eran menos propensos a apoyar su inclusión.
Por último, el 61% de los dietistas-nutricionistas creían que las alternativas de origen vegetal a los lácteos son generalmente más caras que los productos lácteos. Sin embargo, las opiniones estaban más divididas en cuanto al sabor de las alternativas de origen vegetal a los lácteos: el 46% estaba en desacuerdo con la afirmación de que son menos sabrosos que los lácteos, el 13% estaba de acuerdo con la afirmación, el 36% ni estaba de acuerdo ni en desacuerdo y el 4% indicó que no lo sabía.
