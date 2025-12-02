El 93,9% de las personas bajo el umbral de la pobreza no percibe rentas mínimas de inserción de las CCAA, según informe

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El 93,9% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en España no perciben las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) que ofrecen las comunidades autónomas, según un informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, publicado este martes.

Así, el estudio señala que "solo el 6,1%" de la población bajo el umbral de la pobreza en España (532.070 personas, según la asociación) se ha beneficiado de las RMI y revela que, en los tres últimos años, desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se han reducido en más de 170.000 los beneficiarios de estas rentas mínimas y 13 comunidades han disminuido su gasto en ellas.

Por comunidades, el informe advierte de que las rentas mínimas de tres autonomías ni siquiera alcanzan al 1% de las personas bajo el umbral de la pobreza: Castilla la Mancha (0,1%), Madrid (0,4%) y Andalucía (0,6%). Por el contrario, las RMI del País Vasco alcanzan al 62,9% y las de Navarra, al 35,4%.

Además, el estudio apunta que, desde el año 2020, se han reducido un 33,1% los perceptores de RMI en España. Por comunidades, Madrid encabeza la caída, con una reducción del 95,3%, seguida de Castilla la Mancha donde se han perdido 9 de cada 10 beneficiarios, Andalucía (con una bajada del 87,2%) y Castilla y León (un 81,7% menos).

Por su parte, tres comunidades han aumentado el número de perceptores en este período: Comunidad Valenciana, con un aumento del 87,8%; Canarias, con un incremento del 35,8%, y País Vasco, con una subida del 2,5%.

En cuanto a la inversión, de los datos se desprende que "solo" cuatro comunidades han aumentado la inversión en rentas mínimas desde el año 2020 y destaca el caso de Canarias, con un aumento del 139%, seguida de Baleares, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Mientras, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que la Comunidad de Madrid "ha dejado de invertir más de 130 millones de euros", rediciendo su inversión en un 95%, seguida de Aragón, con una reducción del 93%.

Según el análisis, la cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,3% de la renta media por hogar, 0,6 puntos menos que el año anterior.

Por comunidades, las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios son las de Baleares (33,6%), Cataluña (18,8%), Canarias (18,1%), Asturias (16,2%) y Comunidad Valenciana (14,3%). Por su parte, las más bajas se encuentran en Murcia (9,2%), Madrid (9,4%) y Aragón, donde la cuantía de sus RMI representa el 1,4% de la renta media de los hogares de su territorio.

Además, el estudio refleja que 6 de cada 10 titulares de renta mínima son mujeres, el 23,4% son menores de 35 años y hay más de 87.000 menores en familias que perciben una Renta Mínima.

Si se analizan conjuntamente los perceptores de Ingreso Mínimo Vital y Rentas Mínimas, la Asociación de Directoras y Gerentes estima que las reciben 1,4 millones de personas por encontrarse en una situación de pobreza (excluyendo las que perciben el IMV por tener el complemento de infancia).

La asociación considera que la aprobación del IMV, que llegó para "aliviar situaciones de pobreza" hubiera sido "la oportunidad de destinar los recursos de las RMI de las comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas".