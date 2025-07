El 94% de las empresas de construcción e inmobiliaria en España sufre escasez de talento, según Hays

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El 94% de las empresas de construcción e inmobiliaria en España tiene dificultades para encontrar perfiles adecuados, un 14% más que en 2024, lo que agrava la brecha de talento en un momento clave marcado por la sostenibilidad, la digitalización y los fondos europeos, según la 'Guía del Mercado Laboral 2025' de Hays. La consultora alerta de que esta escasez compromete la competitividad del sector y está provocando ralentización de proyectos, penalizaciones económicas y rotación no deseada en las plantillas. Los perfiles más demandados son jefes de obra, técnicos de estudios, encargados y 'project managers', con requisitos cada vez mayores en habilidades digitales, gestión y adaptación normativa. El manager de Perm Recruitment Services de Construcción y Real Estate en Hays España, Miguel de la Fuente, ha advertido de que "el envejecimiento de las plantillas, la falta de relevo generacional y propuestas de valor poco atractivas para los jóvenes están generando una auténtica tormenta para el sector". El informe revela que el 79% de las empresas tiene dificultades para atraer perfiles intermedios y un 34% para 'juniors', debido a la falta de planes de carrera, procesos de incorporación poco adaptados y la escasa percepción de proyección profesional frente a otros sectores. Además, el 64% de los profesionales no ha recibido aumentos salariales en el último año, lo que impulsa la fuga de talento hacia áreas como energía, logística o tecnología. CONTRATACIÓN ESTABLE EN EL 2º SEMESTRE La contratación se mantendrá estable en el segundo semestre de 2025, con repuntes en áreas estratégicas como obra civil, rehabilitación energética, construcción de 'data centers' y gestión de activos. Hays anticipa que los perfiles híbridos, con competencias en sostenibilidad, herramientas digitales como BIM y 'soft skills' de liderazgo y comunicación, serán los más demandados en el nuevo ciclo. Según Hays, solo el 13% de las empresas ha situado la sostenibilidad como objetivo estratégico prioritario, a pesar de la creciente demanda de perfiles especializados en eficiencia energética y economía circular. La consultora recuerda: "Una protección medioambiental eficaz no puede lograrse sin el talento adecuado ni sin ofrecer condiciones competitivas que atraigan a las nuevas generaciones".