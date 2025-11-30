El 98% de los expertos considera que la falta de talento cualificado frena el alza de la productividad, según PwC

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

El 98% de los expertos, empresarios y directivos coinciden en señalar la falta de talento cualificado como una de las causas que están frenando el crecimiento de la productividad en España, mientras que el 48,8% va más allá y asegura que es el "motivo principal", según se desprende del 'Consenso Económico y Empresarial' de PwC, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

En concreto, dicho informe, elaborado por la firma desde 1999 a partir de la opinión de un panel de más de 450 expertos, empresarios y directivos, está dedicado, en esta edición, a analizar la falta de talento cualificado como "problema estructural" de España, frente a lo que ha interrogado sobre cuál es el motivo principal.

La respuesta elegida en primer lugar, por el 43% de los panelistas, es la "escasa conexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado", lo que apunta a la necesidad de adaptar las universidades y los centros de formación profesional a los cambios sociales y tecnológicos.

INSUFICIENTE INVERSIÓN EN FORMACIÓN

De su lado, el 21% considera que el problema está en la "insuficiente inversión en formación y la escasa preparación de los docentes ante los retos tecnológicos y la demanda de las empresas".

Asimismo, el monográfico del consenso también ha preguntado sobre el impacto de la "adopción masiva" de la Inteligencia Artificial en la falta de talento cualificado, respecto a lo que el 62% tiene una "visión positiva", ya que cree que puede "generar nuevas oportunidades laborales, pero siempre y cuando el sistema educativo y formativo de España se adapte con suficiente rapidez".

Otros temas analizados son la temporalidad y la rotación del mercado laboral. Respecto al primero, el 58% de los encuestados afirma que la temporalidad, aunque ha descendido en los últimos años, sigue dificultando la formación de los trabajadores.

IMPACTO DE POSIBLE REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE INMIGRANTES

En cuanto al segundo, casi el 80% de los expertos coincide "en que tantos cambios en la situación laboral de los empleados en España perjudica a su formación", lo que se refleja en que, según el Banco de España, más de 3,4 millones de personas de entre 20 y 59 años cambia de situación laboral cada trimestre en España.

Finalmente, el monográfico aborda si una regularización extraordinaria de inmigrantes podría rejuvenecer la estructura laboral y mejorar la formación media, frente a lo que casi la mitad de los encuestados indica que sí "sería buena, pero solo si se acompaña de políticas de integración, con formación profesional".

En concreto, para el 36% la regularización no tendría impacto sin una reforma previa del sistema educativo y laboral, mientras que el 12% dice que "no tendría efectos relevantes en la estructura".

MEJOR EVOLUCIÓN ECONÓMICA PARA ESTE AÑO

El consenso recoge también la opinión de los panelistas sobre la evolución de la coyuntura económica española en los próximos meses, respecto a lo que el 74% de los encuestados califica como "bueno" el momento coyuntural de la economía española y el 81% espera que siga igual en el arranque de 2026, para ir desacelerándose a medida que avance el año hasta cerrarlo con un crecimiento del PIB en el 2,2%.

Para 2025, los panelistas confían en que el crecimiento se sitúe en el 2,7% y su opinión refleja que la actividad en España está demostrando "un ímpetu mejor del previsto".

Los motores de este crecimiento, según las respuestas de la encuesta, hay que buscarlos en la "fortaleza de la demanda de las familias en los próximos seis meses", ya que el 69% afirma que permanecerá estable y el 14%, que aumentará.

Asimismo, los encuestados expresan que las empresas seguirán "bien" -el 79% afirma que su situación es buena y el 82% que seguirá así en el próximo semestre-. De hecho, existe un cierto "optimismo" sobre la evolución de las exportaciones en 2026, lo que se refleja en que un 67% cree que permanecerán" igual o, incluso, aumentarán, una señal de que están aguantando bien los vaivenes arancelarios".

Otra de las claves económicas que refuerza el futuro de las empresas es la inversión productiva. En este caso, han pasado del 20% al 29% los que dicen que va a aumentar, aunque la mayoría, el 58%, cree que se mantendrá "estable".

En cuanto a la creación de empleo, el 22% dice que aumentará, el 52% que seguirá a este ritmo, que implica un cierto incremento, pero el 25% apunta a una disminución. Por último, en cuanto a lo que no se perciben estas "buenas vibraciones" es la vivienda, ya que hasta el pasado mes de junio, el 44% apuntaba que las familias demandarían más viviendas, pero en la actualidad solo lo piensan el 31%.