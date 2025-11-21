El 98% del trigo blando francés estaba en condiciones buenas o excelentes al 17 de noviembre
21 nov (Reuters) - El 98% de los cultivos franceses de trigo blando se encontraban en condiciones buenas o excelentes al 17 de noviembre, sin cambios respecto a la semana anterior y por encima del 88% de hace un año, informó el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer.
Los agricultores franceses habían sembrado hasta el lunes el 95% de la cosecha de trigo blando de este año, frente al 89% de la semana anterior y el 88% de hace un año, añadió la oficina en un informe sobre la cosecha de cereales.
La cosecha de maíz se situó en el 99%, frente al 96% de la semana anterior y el 80% del año anterior. (Reporte de Mateusz Rabiega y Lucie Barbier en Gdansk, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
