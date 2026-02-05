El abanderado de Ucrania no sabe si su familia podrá verle por televisión

El abanderado de Ucrania en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, Vladislav Heraskevych, dijo este jueves en una entrevista con la AFP estar "orgulloso" aunque admitió que no sabe si sus familiares y amigos en el país podrán verle desfilar por televisión debido a los cortes eléctricos

Al frente de una delegación de 46 deportistas, Heraskevych, competidor de skeleton, desfilará el viernes en Milán como abanderado junto a la patinadora de velocidad Yelyzaveta Sydorko

"Es un gran honor. Para mí y más especialmente para Ucrania. Diría que es un honor doblemente grande y por eso también supone una gran responsabilidad", declaró el deportista de 27 años, que disputará sus terceros Juegos Olímpicos, después de Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, esos últimos apenas unos días antes del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania

"Esto es un símbolo muy fuerte para Ucrania. Es la prueba de que seguimos fuertes y que estamos aquí, entre las mejores naciones, a pesar de la guerra", añadió

Originario de Kiev, podrá contar durante la competición con el apoyo de su padre y entrenador, pero también con el de su madre, que salió ya de Ucrania

Sobre el resto de familiares y amigos, no tiene tan claro que puedan verle por televisión como abanderado de Ucrania este viernes

"Espero que sí, si hay electricidad. Es un momento muy difícil, se producen muchos cortes", afirmó

Cuarto en el Mundial de Lake Placid (Estados Unidos) en marzo de 2025, Vladislav Heraskevych confía en sus opciones de medalla el viernes 13 en Cortina d'Ampezzo

"Estuvo cerca en Lake Placid, así que el objetivo aquí es conseguir una medalla. Creo que lo conseguiré", aseveró el deportista, que entrena durante el año en Alemania o Letonia

En los Juegos de 2018 fue duodécimo y en los de 2022 fue decimoctavo. En esa última ocasión se ganó el interés de los fotógrafos con una pancarta en la que se leía "No War" (No a la Guerra), cuando ya se veía probable un ataque de Rusia sobre su país