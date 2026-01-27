El Abierto de Australia activa la alerta máxima por altas temperaturas

El Abierto de Australia sufrió nuevas interrupciones este martes al alcanzar el nivel máximo de "estrés térmico por calor", con temperaturas pronosticadas de hasta 45 grados centígrados.

Los cuatro partidos de cuartos de final que restan se disputarán en la emblemática Rod Laver Arena, que cerrará su techo hasta que mejoren las condiciones climáticas.

El torneo de Melbourne alcanzó este martes por segunda vez el nivel más alto en una escala de cinco, diseñada para proteger a jugadores, aficionados y personal.

El primer partido de cuartos de final, en el que la bielorrusa Aryna Sabalenka venció a la estadounidense Iva Jovic, se jugó bajo un sol abrasador y alcanzó temperaturas de hasta 38 grados centígrados.

En uno de los descansos, la número uno del mundo tuvo que usar un tubo de aire acondicionado para refrescarse.

Los partidos de las categorías junior masculina y femenina, que se iban a disputar en canchas abiertas, fueron suspendidos.

El sábado, cuando las temperaturas alcanzaron los 40 grados centígrados, se suspendieron los partidos en las canchas exteriores durante aproximadamente cinco horas.