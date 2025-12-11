El Abierto de Australia instituye una ceremonia de apertura con leyendas

Como en los Juegos Olímpicos, el Abierto de Australia instaurará una ceremonia de apertura, a la que serán invitadas leyendas del tenis como Roger Federer, quien inaugurará esta nueva tradición el 17 de enero, en la víspera del inicio del primer Grand Slam del año, anunciaron el jueves los organizadores.

"Este evento especial será la ocasión para rendir homenaje a los grandes campeones que han forjado el tenis, a los aficionados apasionados a los que han inspirado y al increíble legado que siguen construyendo", indicó la organización en un comunicado.

Roger Federer, seis veces campeón en Melbourne y ganador de 20 Grand Slam, será el invitado estelar de la primera edición de esta ceremonia de apertura, que se realizará antes de los partidos del cuadro principal (18 de enero-1 de febrero).

El suizo, de 44 años, estará acompañado por otras glorias del tenis como Andre Agassi, cuatro veces ganador del torneo, y los australianos Pat Rafter y Lleyton Hewitt, para disputar un partido entre antiguos números uno del mundo.

"Parece que ha pasado una eternidad desde que inventé la expresión 'Happy Slam' (Grand Slam de la felicidad) para el Abierto de Australia, y todavía me sonrío cuando recuerdo todos los momentos que viví aquí", declaró Federer, citado en el comunicado.

"He vivido tantas emociones en la Rod Laver Arena... la alegría de levantar el trofeo seis veces, el honor de jugar ante el propio Rod Laver, el desafío de competir con mis mayores adversarios y, siempre, el amor y el apoyo incondicional de los aficionados australianos", añadió.