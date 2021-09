El abogado de la ONG de Navalni abandona Rusia por las "presiones"

El abogado ruso especializado en Derechos Humanos Ivan Pavlov ha anunciado que se ha autoexiliado debido a las "presiones". Pavlov represent贸 al periodista Ivan Safronov y a la Fundaci贸n para la Lucha contra la Corrupci贸n del opositor Alexei Navalni.

"Me han prohibido todo, con lo cual el trabajo de un abogado no puede ser eficaz. Las prohibiciones no se aplicaban solo a una cosa: la opci贸nde salir del pa铆s. Fue la se帽al que indicaba una salida (...) Ahora soy un emigrante. De momento estoy en Georgia, un pa铆s con el que me conectan muchas cosas", ha explicado Pavlov en su canal de Telegram.

Pavlov ha denunciado que estaba siendo vigilado y que fue seguido hasta el aeropuerto el mismo d铆a que se march贸 del pa铆s. Adem谩s, ha manifestado su intenci贸n de seguir trabajando como abogado en el extranjero y de regresar a Rusia alg煤n d铆a.

Pavlov ten铆a vetado el acceso a Internet y a otros medios de comunicaci贸n. Una portavoz del abogado, Elizaveta Alexandrovna-Zorina, ha confirmado la informaci贸n a la agencia de noticias rusa Sputnik.

Pavlov lider贸 la asociaci贸n de Derechos Humanos rusa Komanda 29, con sede en San Petersburgo, que ces贸 sus actividades a finales de julio despu茅s de que las autoridades bloquearan su sitio web y ante el riesgo de procesamiento penal de sus miembros.

El abogado llev贸 el caso de la fundaci贸n FBK de Navalni, catalogada por el Ministerio de Justicia ruso como agente extranjero, que culmin贸 con su designaci贸n como organizaci贸n extremista y la prohibici贸n de su actividad.

Tambi茅n es abogado del periodista y asesor de la agencia espacial rusa Roscosmos, Ivan Safronov, acusado de alta traici贸n, as铆 como de Karina Tsurkan, exmiembro de la junta directiva de la empresa de energ铆a Inter RAO, condenada a 15 a帽os de prisi贸n por espionaje.

Pavlov est谩 imputado actualmente en una causa penal por presunta revelaci贸n de datos de una investigaci贸n preliminar, acusaci贸n que el propio abogado vincula con el caso de Ivan Safronov. Fue encarcelado brevemente por este caso el pasado mes de abril.

Europa Press