El AC Milan empata con Génova y deja escapar al Inter en la Serie A

El AC Milan apenas pudo sumar un punto en el tiempo añadido este jueves en el empate 1-1 frente al Génova, en el último partido de la decimonovena jornada del fútbol italiano.

La paridad en San Siro permite que el archirrival de los Rossoneri, el Inter de Milán, mantenga ventaja de tres puntos en la cima de la Serie A.

El Milan, cuya única derrota se remonta a agosto, extendió su racha de 17 partidos invicto, once victorias y seis empates, pero estuvo a punto de tropezar gravemente en la lucha por el título.

El Génova, siempre oportunista, se adelantó por medio de Lorenzo Colombo (28') y luego resistió los repetidos ataques de los anfitriones.

Finalmente, la muralla cayó en el tiempo añadido cuando Rafael Leão empató de cabeza (90+2').

La afición del Milan se llevó un susto final cuando en el último minuto del partido, el árbitro sancionó penal para el Génova.

Sin embargo, Nicolae Stanciu lo envió por encima de la portería, para el suspiro de toda la hinchada lombarda.

El Milan se mantiene segundo (39 puntos), por delante del vigente campeón, el Nápoles (tercero, 38 unidades), que también empató con el Verona por 2-2 el miércoles en su encuentro de la jornada 19.

Sin embargo, el Inter, que consiguió su sexta victoria consecutiva en Parma, al imponerse 2-0 el miércoles, extendió su ventaja a tres puntos.

El Inter, que disputará un partido reprogramado de la jornada 16, puede sentenciar el liderato el domingo cuando reciba al Nápoles.

El AC Milan se enfrentará a la Fiorentina (19ª, 13 puntos).