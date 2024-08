El aceite de oliva español supera por primera vez en precio medio a los italianos en Estados Unidos

Registra una facturación récord en el primer semestre en Estados Unidos, superando los 611 millones de euros, un 105% más que hace un año

MADRID, 13 Ago. 2024 (Europa Press) -

El aceite de oliva español ha superado por primera vez en precio medio a los aceites italianos en el mercado de Estados Unidos, según los datos de U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, facilitados por la interprofesional del Aceite de Oliva de España.

En concreto, el precio medio de los aceites de oliva de España importados entre enero y junio de 2024 se ha situado en 8,81 euro el kilo, frente a los 8,62 euros de los procedentes de Italia.

La interprofesional recuerda que Estados Unidos es tradicionalmente un mercado dominado por los aceites provenientes de Italia, algo lógico ya que la comunidad italoamericana fue la que introdujo su consumo a finales del del siglo XIX y principios del XX.

En 2023, la diferencia de precios se acortó hasta poco más de un 7% y se ha invertido en 2024 cuando los Aceites de Oliva de España se han comercializado por encima de un 2% más caros que los provenientes de Italia: 8,81 euros/kilo, frente a los 8,62 euros/kilo de Italia.

Además, el incremento de precio no ha afectado a un mercado que ha soportado las subidas de precios generadas por los recortes de producción de las dos últimas campañas. Así, las cifras de importaciones con las del mismo semestre de 2023, España ha vendido un 20,50% más aceites de oliva, hasta rondar las 70.000 toneladas, 10.000 más que Italia. España logra en este semestre una cuota sobre el total de importaciones (195.800 toneladas) de un 35,45%.

De esta forma, unas mayores ventas a un precio más alto han propiciado una facturación récord en estos primeros seis meses del año en Estados Unidos, superando los 611 millones de euros, un 105% más que hace un año y una cuota, sobre el valor total de las importaciones a ese mercado, del 37,60%.

"A este ritmo, es muy posible que Estados Unidos supere las 400.000 toneladas de aceites de oliva importados. Eso significa que ese país puede convertirse en el primer consumidor del mundo, superando a España y a Italia. Así, es fácil entender la trascendencia ese mercado tiene para nuestro sector. De hecho, consideramos que estas magníficas cifras son fruto de la labor promocional que el sector lleva desarrollando en ese país desde hace varias décadas", ha asegurado el responsable de Promoción Exterior de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Rafael Pico.

Por otro lado, Pico ha destacado los "buenos" datos que se han registrado en Japón, uno de sus principales clientes del mundo dond se han exportado durante el primer semestre unas 13.000 toneladas de aceites de oliva, según Japan Ministry of Finance, un 7,85% menos que un año.

"Japón es otro de los mercados en los que hemos realizado enormes esfuerzos promocionales. De hecho, Aceites de Oliva de España ha finalizado una campaña de promoción en el pasado mes de junio, con acciones de tanto impacto como la colaboración con el mayor operador de comercio electrónico del país, Rakuten, gracias a la que hemos logrado incrementar las ventas de nuestras marcas en un 130%", ha explicado Pico.

