El aceite de palma cae ante debilidad en Dalian y mayor producción

YAKARTA, 3 nov (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio ampliaban las pérdidas el lunes, lastrados ante la debilidad de los aceites comestibles competidores en la bolsa de Dalian, mientras que el aumento de la producción seguía presionando los precios. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 61 ringgit, o un 1,45%, hasta los 4.146 ringgit (US$981,53) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"Los futuros se vieron lastrados por la debilidad del mercado de Dalian. Además, el aumento de la producción siguió presionando los precios. En el otro lado de la ecuación, vemos una buena creación de demanda, que acabará dando lugar a mejores exportaciones en noviembre y diciembre", dijo Paramalingam Supramaniam, director de la correduría Pelindung Bestari, en Selangor. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 0,74%, mientras que el de aceite de palma caía un 1,5%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago (CBOT) subían un 0,49%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Las exportaciones de productos de aceite de palma malasios aumentaron un 4,3% intermensual en octubre, según la empresa independiente de inspección AmSpec Agri Malaysia, mientras que subieron un 5,2%, según la empresa de inspección de cargas Intertek Testing Services.

Indonesia exportó 17,58 millones de toneladas de aceite de palma crudo y refinado en el periodo de enero a septiembre, un 11,62% más que en el mismo periodo del año anterior, según informó el lunes la oficina de estadísticas.

Los precios del petróleo subían el lunes tras la decisión de la OPEP+ de no aumentar la producción en el primer trimestre del próximo año, lo que alivió el temor a un exceso de oferta, pero los débiles datos de las fábricas asiáticas frenaban las ganancias.

La fortaleza de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción más atractiva como materia prima para el biodiésel.

El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,24% frente al dólar, haciendo que el aceite de palma fuese más atractivo para los compradores con divisas extranjeras.

Los futuros de la soja estadounidense alcanzaron el viernes un máximo de 15 meses, registrando sus mayores ganancias mensuales en casi cinco años, ante la esperanza de un aumento de las compras chinas, según los operadores.

Se espera que el aceite de palma caiga al rango de 4.106-4.145 ringgit por tonelada métrica, según sugiere un análisis de proyección y un canal descendente, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2240 ringgit)

