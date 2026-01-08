El aceite de palma en Malasia cede ganancias ante las expectativas de mayores inventarios

YAKARTA, 8 ene (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio cedían las ganancias iniciales ⁠el jueves y cotizaban ⁠con escasos cambios, mientras la presión de las expectativas de aumento de las existencias contrarrestó el apoyo de aceites ⁠comestibles ‌competidores ​más fuertes y un ringgit más débil. El contrato de referencia de ​aceite de palma para entrega en marzo en la ‌Bolsa de Derivados de la Bolsa ‌de Malasia perdía 1 ringgit, ​o un 0,02%, a 4.032 ringgit (US$992,86) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

"El mercado anticipa que un descenso menor de la producción en diciembre podría situar los inventarios de Malasia por encima de los 3 millones de toneladas, borrando así las ganancias anteriores ⁠obtenidas gracias a la debilidad del ringgit y a la firmeza de los ​aceites vegetales de Dalian. Además, los mercados exteriores también se están relajando", dijo un operador de Kuala Lumpur.

La Asociación de Aceite de Palma de Malasia había estimado un descenso del 4,64% en la producción de diciembre, por debajo de las expectativas ⁠del mercado, que esperaban una caída del 9%.

Es probable que Indonesia ​aumente su tasa de exportación de aceite de palma para apoyar el mandato de biodiésel del país, dijo a la prensa un representante ‍del Ministerio de Energía, basándose en la escasez de fondos.

Indonesia consumió 14,2 millones de kilolitros de biodiésel de palma en 2025, un 7,6% más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Energía, ​en un momento en que el país ha implantado una mezcla obligatoria del 40% de biodiésel, conocida como B40.

(US$1 = 4,0610 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición ‍de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)