El aceite de palma sube animado por las ganancias de otros aceites

YAKARTA, 7 ene (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio subían el miércoles, siguiendo la fortaleza del aceite de soja en Dalian y Chicago, mientras que la debilidad del ringgit añadía apoyo. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en marzo en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia avanzaba 14 ringgit, o un 0,35%, hasta los 4.004 ringgit (988,64 dólares) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

"El CPO de Bursa Malasia abrió marginalmente al alza, siguiendo los movimientos de los diferenciales frente a las oleaginosas competidoras", dijo un operador en Kuala Lumpur, al tiempo que añadió que el apático comportamiento de las oleaginosas rivales y del complejo energético podría limitar el potencial alcista. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian avanzaba un 0,63%, mientras que el de aceite de palma subía un 0,26%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago se anotaban un 0,43%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, ya que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. El ringgit malasio, la divisa contractual del comercio, bajaba un 0,15% frente al dólar estadounidense, lo que abarataba el aceite de palma para los tenedores de divisas.

Los precios del petróleo bajaban el miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Venezuela "entregará" a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado.

La debilidad de los precios del crudo hizo que el aceite de palma fuera menos atractivo como materia prima para el biodiésel. El aceite de palma se mantiene neutral en un rango de 3.975 ringgit a 4.024 ringgit por tonelada métrica, y una ruptura podría sugerir una dirección, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,0500 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)