El Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres da la bienvenida a la Unión Internacional de Telecomunicaciones como nuevo socio de la ONU para subsanar la desigualdad digital entre géneros

Un informe fundamental del McKinsey Global Institute se帽ala que se podr铆an agregar 12聽billones de USD al PBI mundial antes de 2025 si las mujeres de pocos recursos de todo el mundo recibieran acceso a educaci贸n esencial en destreza digital.

Esta brecha alarmante fue la base de la m谩s reciente asociaci贸n del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women鈥檚 Entrepreneurship Accelerator, WEA) con la Uni贸n Internacional de Telecomunicaciones (International Telecommunication Union, ITU), un organismo especializado de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para las tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n. Juntos, el WEA y la ITU planean subsanar la desigualdad digital entre g茅neros.

Junto con el respaldo de Mary Kay, la ITU y el WEA pronto equipar谩n a empresarias de todo el mundo con la destreza digital necesaria para su propio empoderamiento econ贸mico a trav茅s de un programa de capacitaci贸n de alta calidad. Adem谩s de los m贸dulos en l铆nea, y como apoyo al WEA, la ITU y Mary Kay tambi茅n contribuir谩n con el desarrollo de un ecosistema de empoderamiento de las mujeres mediante el lanzamiento de un desaf铆o anual de innovaci贸n.

鈥淟a alfabetizaci贸n digital ya no es solo deseable, sino que es una necesidad鈥, manifest贸 Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay Inc. 鈥淓s fundamental que las mujeres de pa铆ses en desarrollo y pa铆ses menos adelantados reciban acceso a una capacitaci贸n en destreza digital de alta calidad y eficacia para poder competir equitativamente con empresarios de los mercados desarrollados. Gracias a nuestro trabajo con el WEA y la ITU, lo haremos realidad鈥.

La desigualdad digital es muy amplia en los pa铆ses en desarrollo, donde solo el 19聽% de las mujeres usan internet y obtienen beneficios de ella 1. Estas desigualdades han quedado particularmente expuestas durante la pandemia de COVID-19. Muchas empresarias 鈥攕i no todas鈥 han tenido que adaptarse a las circunstancias del momento trasladando sus negocios al entorno en l铆nea. En pocas palabras, las potenciales empresarias de pa铆ses en desarrollo y pa铆ses menos adelantados no pueden poner sus empresas en marcha a menos que tengan la destreza digital necesaria.

鈥淟a ITU est谩 muy emocionada de asociarse con el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres para inspirar, educar y empoderar a las empresarias de todo el mundo鈥, afirm贸 Doreen Bogdan-Martin, directora del Departamento de Desarrollo de Telecomunicaciones de la ITU. 鈥淎l trabajar juntos para desarrollar la destreza digital y un entorno habilitado para las TIC entre estas empresarias, podemos ayudar a las mujeres a ocupar sus lugares como l铆deres capacitadas y en igualdad para el impulso del crecimiento econ贸mico鈥.

La iniciativa 鈥淏ridging the Digital Gender Divide鈥 (Subsanaci贸n de la desigualdad digital de g茅nero), que ser谩 traducida a varios idiomas, comprender谩 lo siguiente:

El proyecto tiene un potencial alcance mundial sin precedentes. El centro de atenci贸n de la capacitaci贸n, que es proporcionar destreza digital transformadora de g茅nero a empresarias, tambi茅n contribuir谩 a garantizar sociedades y econom铆as inclusivas mediante las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n. Permitir谩 que las mujeres de pa铆ses en desarrollo y pa铆ses menos adelantados accedan a un programa gratuito y de alta calidad que les brinda un camino de aprendizaje estrat茅gico, desde la autoidentificaci贸n como empresarias, con el fin de adquirir la destreza digital necesaria para progresar en la econom铆a digital.

El proyecto contribuir谩 con el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres al crear un ecosistema propicio para que las empresarias prosperen e impulsen el crecimiento inclusivo y sostenible. Tambi茅n contribuye directamente con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y varios de sus objetivos: aquellos relacionados con el ODS 1 (pobreza), el ODS 4 (educaci贸n), el ODS 5 (g茅nero) y el ODS 17 (asociaciones).

Acerca de la Uni贸n Internacional de Telecomunicaciones La Uni贸n Internacional de Telecomunicaciones (ITU) es el organismo perteneciente a la Organizaci贸n de las Naciones Unidas especializado en tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n (TIC), que impulsa la innovaci贸n en TIC junto con los 193 Estados miembros y la afiliaci贸n de m谩s de 900 empresas, universidades y organizaciones internacionales y regionales. La ITU, fundada hace 150 a帽os en 1865, es el ente intergubernamental responsable de la coordinaci贸n del uso global compartido del espectro radial, la promoci贸n de la cooperaci贸n internacional en la asignaci贸n de 贸rbitas satelitales, la mejora de la infraestructura de comunicaci贸n en el mundo en desarrollo y el establecimiento de las normas mundiales que fomentan la interconexi贸n fluida de un amplio rango de sistemas de comunicaciones. Desde las redes de banda ancha hasta las tecnolog铆as inal谩mbricas de 煤ltima generaci贸n, la navegaci贸n mar铆tima y aeron谩utica, la radioastronom铆a, el monitoreo de la tierra basado en sat茅lites y oceanogr谩fico y la convergencia del tel茅fono de l铆nea fija, Internet y las tecnolog铆as de transmisi贸n, la ITU se compromete a conectar el mundo. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.itu.int.

Acerca del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres El Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women鈥檚 Entrepreneurship Accelerator, WEA) es una asociaci贸n de m煤ltiples partes interesadas en la iniciativa empresarial de las mujeres establecida durante la AGNU 74. Re煤ne a seis organismos de la ONU: la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), el Centro de Comercio Internacional (CCI), la Uni贸n Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact, UNGC) y ONU Mujeres junto a Mary Kay para empoderar a 5 millones de empresarias antes de 2030.

El objetivo final de esta iniciativa es maximizar el impacto de desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al crear un ecosistema que permite posibilidades para las empresarias de todo el mundo. Accelerator es un ejemplo del poder transformador de una asociaci贸n m煤ltiple de una magnitud 煤nica para aprovechar el potencial de las empresarias.

Obtenga m谩s informaci贸n en we-accelerate. S铆ganos en: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

Acerca de Mary Kay Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fund贸 su compa帽铆a de belleza hace m谩s de 58聽a帽os con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sue帽o se convirti贸 en una empresa de miles de millones de d贸lares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 pa铆ses. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detr谩s de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosm茅ticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigaci贸n del c谩ncer, proteger a sobrevivientes del abuso dom茅stico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los m谩s peque帽os a seguir sus sue帽os. La visi贸n original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un l谩piz labial a la vez. Obtenga m谩s informaci贸n en marykayglobal.com.

