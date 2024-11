El acoso escolar no se detiene solo porque la escuela está de vacaciones

Los angeles--(business wire)--nov. 20, 2024--

Antes, los niños podían escapar temporalmente de sus acosadores los fines de semana y las vacaciones escolares. Pero con las redes sociales, los mensajes de texto y los correos electrónicos, el acoso cibernético puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. A diferencia del acoso en persona, los insultos, la difusión de rumores o el envío de imágenes embarazosas a través de mensajes de texto o redes sociales pueden llegar a estudiantes de otras escuelas y de diferentes ciudades o estados.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241120757490/es/

Bullying Doesn’t Take a Break Just Because School is on Holiday (Photo: Business Wire)

Cuando los acosadores usan sus teléfonos y otros dispositivos digitales para amenazar, avergonzar o acosar a otros, puede resultar difícil para los consejeros escolares intervenir.

“Pero podemos tomar medidas para ayudar a prevenir el acoso cibernético educando a los estudiantes sobre cómo denunciar los problemas de agresión y otras conductas negativas que ocurren en las redes sociales y las plataformas de juegos”, dijo Jaspreet Kaur, coordinadora de consejeros escolares en Learn4Life, una red de más de 80 escuelas secundarias públicas. “Los consejeros escolares comprenden las leyes de acoso cibernético de su estado y pueden ayudar a las escuelas a crear y aplicar políticas contra el acoso cibernético que respeten estas leyes”.

Kaur y Learn4Life ofrecen estos consejos para prevenir y afrontar el acoso cibernético:

No responda ni reenvíe mensajes de acoso cibernético. Bloquee a la persona que realiza el acoso cibernético y documente los ataques en línea. Registre las fechas, horas y descripciones, y guarde e imprima capturas de pantalla, correos electrónicos y mensajes de texto. Utilice esta evidencia para denunciar el acoso cibernético a los proveedores de servicios de Internet y telefonía celular y a los sitios de redes sociales.

Las escuelas pueden ayudar a mejorarlas habilidades socioemocionales de los estudiantes. Esto se puede hacer con programas que promuevan el aprendizaje socioemocional en toda la escuela. Kaur dijo que Learn4Life pone un gran énfasis en ayudar a los adolescentes a desarrollar resiliencia para hacer frente a los acosadores y desarrollar empatía hacia los demás para prevenir el acoso.

Utilice la configuración de privacidad. Conozca qué medidas puede tomar para mantener la privacidad del contenido en los sitios web que utiliza. En la mayoría de los sitios de redes sociales, puede ajustar la configuración para que solo las personas que seleccione puedan ver su información personal y sus publicaciones. Es importante verificar estas configuraciones de privacidad con frecuencia, ya que los sitios a veces cambian sus políticas.

Piensa antes de publicar. Nunca olvides que Internet es público. Lo que publiques allí no se podrá borrar jamás. Si no dirías algo en una sala llena de desconocidos, no lo digas en Internet. Mantén la información personal en privado. No reveles detalles que te identifiquen, como dirección, número de teléfono, escuela, número de tarjeta de crédito, etc.

Habla. Si un amigo sufre acoso cibernético, no te quedes de brazos cruzados. Habla con él y busca la ayuda de un adulto de confianza. Tu apoyo puede ser justo lo que la víctima necesita para superar el problema. Nunca lo atravieses en silencio ni te aísles, apóyate en la escuela si es necesario.

“Las escuelas deben asegurarse de poder brindar un entorno seguro y solidario para que los estudiantes puedan alcanzar las actitudes y conductas necesarias para avanzar en sus logros académicos”, agregó Kaur.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de institutos públicos sin ánimo de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece a los estudiantes la flexibilidad y la atención personalizada que necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 59.000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá del instituto. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241120757490/es/

contact: contacto con los medios

Ann Abajian, Learn4Life

(559) 903-7893

PR@learn4life.org

Keyword: california united states north america

Industry keyword: teens parenting children hispanic philanthropy consumer foundation primary/secondary education

SOURCE: Learn4Life

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 11/20/2024 04:32 pm/disc: 11/20/2024 04:32 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20241120757490/es

AP