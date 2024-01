Tokio--(business wire)--ene. 5, 2024--

Para despedir el 2023 y compartir las maravillas de Tokio y un sentimiento de anticipación para el 2024, el Gobierno Metropolitano de Tokio celebró el evento de cuenta atrás para el Año Nuevo "HAPPY NEW YEAR TOKYO” (FELIZ AÑO NUEVO TOKIO) en Tomin Hiroba (Plaza del Ciudadano) en la sede del Gobierno Metropolitano de Tokio para el disfrute del público: niños, adultos y turistas extranjeros, con la asistencia de unas 650 personas.

The Projection Mapping Show (Photo: Business Wire)

Todo comenzó con un magnífico espectáculo de proyección y juego de luces que presentaba el encanto de Tokio, como sus sitios famosos y las cuatro estaciones, seguido de actuaciones especiales con el cantautor Pikotaro y personajes de Sanrio, como Hello Kitty, que aparecieron en el escenario en calidad de invitados, creando un ambiente realmente emocionante. En la parte final, los invitados y Koike, la titular de la Gobernación, junto con los participantes, elevaron al cielo farolillos con deseos para el nuevo año y el futuro Tokio, a lo que siguió una fantástica cuenta atrás de Año Nuevo.

Espectáculo escénico con la presencia de Pikotaro, personajes de Sanrio y la gobernadora Koike

Pikotaro apareció como invitado y ofreció un arreglo de su canción "PPAP" en una versión especial para este evento. Pikotaro declaró: "Compuse la letra con la palabra ‘YO’, que representa ‘tú’, y ‘TOK’, que hace referencia al movimiento de la aguja del reloj, en la palabra ‘TOKYO’, con lo que integré en la canción un mensaje de ‘Avancemos junto con Tokio’".

A continuación, y empezando por Hello Kitty, aparecieron en el escenario los personajes de Sanrio. Ofrecieron una divertida actuación junto con un espectáculo de proyección de imágenes.

Al término de las actuaciones de los invitados, la gobernadora Koike subió al escenario y escribió en uno de los farolillos el mensaje "Cada uno hace brillar su Tokio", y comentó: "El encanto de Tokio, que nace de nuevo cada día, lo creamos todos y cada uno de nosotros. Esto significa que cuando tú brilles más, Tokio brillará aún más". Durante el final, sobre una enorme pared curva se realizó un colorido espectáculo de proyección de imágenes con el tema de las cuatro estaciones de Tokio. A continuación, junto con las imágenes de la cuenta atrás, los farolillos que portaban los deseos de los participantes se elevaron hacia el cielo, llenando el recinto de un fantástico espectáculo de luz.

