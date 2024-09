El actor británico ian mckellen temió morir por una caída en un escenario en londres

LONDRES, 2 sep (Reuters) - El actor británico Ian McKellen dijo el lunes que temió morir cuando perdió pie y se cayó de un escenario londinense en plena representación en junio. McKellen, de 85 años, protagonizaba "Player Kings", que combina "Enrique IV, partes primera y segunda" de William Shakespeare, en el distrito teatral del West End de la capital, cuando tropezó durante una escena de lucha.

El actor, conocido sobre todo por interpretar a Gandalf en las versiones cinematográficas de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit", y también por ser Magneto en las películas de "X-Men", fue trasladado al hospital. No volvió a interpretar el papel durante el resto de la gira. "Estoy absolutamente recuperado físicamente", dijo McKellen a BBC Radio. "Es emocionalmente que tengo algunos residuos con los que tengo que lidiar. Me dije a mí mismo mientras me deslizaba fuera del escenario (...) 'este es el final', estas fueron las palabras en mi mente". "Aparentemente grité: 'Mi cuello está roto, me estoy muriendo'. No recuerdo haberlo dicho. Así que pasaban muchas cosas por mi cabeza mientras el cuerpo respondía a la caída".

McKellen se rompió la muñeca y se astilló una vértebra en la caída, pero dijo que se salvó de lesiones más graves gracias al acolchado del traje que llevaba para interpretar al obeso personaje John Falstaff.

En otra entrevista concedida a la BBC, McKellen, cuya carrera en los escenarios se remonta a 1961, afirmó que no tenía planes de retirarse de la actuación y que no quería que nadie más interpretara a Gandalf en la próxima entrega de la franquicia de El Señor de los Anillos, prevista para 2026.

La última película de McKellen, "The Critic", basada en la novela "Curtain Call" de Anthony Quinn, en la que interpreta al poderoso crítico teatral Jimmy Erskine en el Londres de la década de 1930, se estrena en los cines a finales de este mes. (Reporte de Kylie MacLellan Edición en español de Javier López de Lerida)

Reuters