el actor de marvel jeremy renner, hospitalizado tras un accidente quitando nieve

(Actualiza con detalles y firma de autor)

Por Kanishka Singh

2 ene (Reuters) - El actor Jeremy Renner, que interpretó a Ojo de Halcón en las películas de Marvel "Los Vengadores", se encontraba el lunes "crítico pero estable" en un hospital del estado de Nevada, en Estados Unidos, un día después de sufrir una "lesión traumática" al despejar nieve, informaron su agente y autoridades locales.

"Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado cr√≠tico pero estable con lesiones que sufri√≥ en un accidente relacionado con el clima mientras despejaba nieve hoy temprano", dijo su publicista, Samantha Mast, medios el domingo, a√Īadiendo que la familia del actor estaba con √©l y que estaba recibiendo una "excelente atenci√≥n".

El actor candidato al Oscar ha protagonizado m√ļltiples proyectos de Marvel, as√≠ como dos pel√≠culas de "Misi√≥n Imposible" y "La llegada", "American Hustle" y "28 weeks later". Postul√≥ al Oscar al mejor actor por su trabajo en "The Hurt Locker" y como actor de reparto por "The Town" en 2011.

Renner, de 51 a√Īos, es propietario de una casa en el condado de Washoe, en Nevada, desde hace varios a√Īos, seg√ļn el Reno Gazette Journal. La zona del norte del estado recibi√≥ fuertes nevadas en Nochevieja.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta invernal durante el fin de semana en la zona.

El mes pasado, Renner compartió actualizaciones en las redes sociales cuando hubo gran cantidad de nieve en la zona. "Las nevadas en el lago Tahoe no son ninguna broma", tuiteó Renner en diciembre, mostrando un vehículo cubierto de nieve.

Durante el fin de semana, las autoridades advirtieron a aquellos que tenían planes de viajar a través de la Sierra Nevada de las carreteras heladas y las condiciones de conducción del clima invernal.

Las autoridades locales dijeron que el actor sufri√≥ una "lesi√≥n traum√°tica" el domingo por la ma√Īana y fue trasladado a un hospital de la zona en un vuelo m√©dico.

La Oficina del Sheriff del Condado de Washoe dijo en un comunicado que "respondi√≥ a una lesi√≥n traum√°tica en el √°rea de Mt. Rose Highway en Reno, Nevada" el domingo por la ma√Īana.

La polic√≠a dijo que Renner era la √ļnica parte involucrada en el incidente, que estaba siendo investigado. (Escrito por Scott Dill Editado en espa√Īol por Benjam√≠n Mej√≠as Valencia y Javier L√≥pez de L√©rida)

Reuters